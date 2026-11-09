La RAE incorpora dos nuevas palabras chilenas al diccionario: ¿Cuáles son y qué significan?

09 nov. 2026 - 08:26 hrs.

¿Qué pasó?

Dos populares expresiones utilizadas en el habla cotidiana de Chile se incorporaron a la nueva edición del Diccionario de la Lengua Española, publicado recientemente por la Real Academia Española (RAE).

Se trata de dos palabras usadas en el habla coloquial que ahora forman parte de las más de 6.000 nuevas entradas y acepciones que contempla el diccionario.

¿Cuáles son las dos nuevas palabras chilenas que entran al diccionario de la RAE?

Una de las nuevas palabras es "brígido", expresión que se utiliza para describir algo tremendo, intenso o que causa asombro o sorpresa.

La otra es "guarifaifa", palabra que se emplea para referirse a una cosa de poca importancia o cuyo nombre no se recuerda o no se sabe precisar.

Ambas palabras forman parte de la actualización presentada por la RAE en octubre de 2026, que reúne términos de distintos países hispanohablantes.

Las otras palabras que se incorporaron al diccionario

La RAE también sumó términos relacionados con la tecnología, las redes sociales, la salud, el medioambiente y la gastronomía. Entre ellas aparecen "IA", como abreviatura de inteligencia artificial; "ciberataque" y "ciberseguridad", además de "resetear" y "renderizar", utilizadas en el ámbito tecnológico.

En el lenguaje cotidiano también se incorporaron otras palabras usadas habitualmente en Chile, como "porfa", como forma abreviada de por favor, y "cumple", para referirse a un cumpleaños. También figuran "influencer", "post" y "pódcast", vinculadas a las redes sociales y los medios digitales.

La lista incluye además términos como "ecoansiedad", "gordofobia", "trans", "metaverso", "turistificación", "ramen" y "petricor", esta última utilizada para identificar el olor que se produce cuando la lluvia cae sobre el suelo seco.

La nueva edición del diccionario es la número 24 y contiene 99.990 artículos y cerca de 209.000 acepciones. Además, es la primera que se elaboró originalmente en formato digital y que posteriormente se trasladó a una edición impresa.

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