Restos del telescopio espacial Swift entran a la atmósfera sobre Indonesia

05 nov. 2026 - 17:00 hrs.

El telescopio satelital Swift de la NASA, que pasó dos décadas estudiando las explosiones de energía más potentes conocidas en el cosmos, salió de su órbita —tal como estaba previsto— este miércoles y se desintegró en la atmósfera terrestre sobre Indonesia, informó la agencia espacial.

El final ardiente del Observatorio Swift Neil Gehrels, que pesaba aproximadamente 1.452 kilogramos, ocurrió menos de tres meses después de que una misión de rescate fracasara en su intento de elevar el satélite a una órbita superior para prolongar su vida útil.

La Fuerza Espacial de los Estados Unidos confirmó que el reingreso de Swift tuvo lugar a las 7:39 a. m. EST (12:39 GMT), cuando el satélite entró en la atmósfera superior a una velocidad cercana a 22 veces la del sonido sobre la provincia de Sumatra Septentrional, en Indonesia, a unos 322 kilómetros al norte del ecuador, según la NASA.

La NASA señaló que esperaba que el calor generado por la fricción durante el reingreso incinerara la mayor parte del satélite a gran altitud; aunque algunos fragmentos podrían haber sobrevivido a la caída, la agencia espacial estadounidense informó que no se registraron daños ni heridos en tierra a causa de los restos.

No quedó claro de inmediato qué tan cerca estuvo el punto de reingreso del telescopio de Medan, la capital y ciudad más grande de Sumatra Septentrional, que cuenta con unos 2,5 millones de habitantes. La población total de la provincia es de aproximadamente 16 millones de personas.

La Fuerza Espacial había calculado previamente que el riesgo para las zonas pobladas era muy bajo, estimando la probabilidad de que alguien en la Tierra sufriera daños en una entre 2100.

Dean Sladen, ingeniero aeroespacial de la empresa británica proveedora de componentes industriales Accu Components, comentó antes del reingreso que solo se esperaba que llegaran a tierra "un puñado de fragmentos pequeños y calcinados; nada que pudiera reconocerse como un telescopio".

"Nadie ha muerto por los restos de satélites"

"Los satélites de este tamaño reingresan en la atmósfera con regularidad y, en casi 70 años de vuelos espaciales, nadie ha muerto nunca a causa de la caída de restos", afirmó Sladen en un correo electrónico. El riesgo de un accidente durante el reingreso a la atmósfera aumenta a largo plazo, "por lo que diseñar satélites que puedan descender de forma segura cobra cada vez más importancia", añadió.

El valioso satélite Swift de la NASA, con un coste de 500 millones de dólares, fue diseñado principalmente para estudiar los estallidos de rayos gamma —las explosiones de energía más intensas del universo— mediante un conjunto de tres telescopios que operan en distintas longitudes de onda.

Desde su lanzamiento en 2004, Swift también estudió cientos de explosiones de supernovas, agujeros negros que desgarran estrellas, erupciones estelares de rayos X, asteroides y cometas, contribuyendo a la publicación de unos 7000 artículos científicos. El satélite cesó sus operaciones el 20 de octubre.

El observatorio, que carecía de sistema de propulsión propio, había superado con creces su vida útil prevista de dos años y llevaba meses a la deriva, acercándose a una situación de inestabilidad orbital.

En julio, la NASA y la empresa emergente Katalyst, con sede en Arizona, lanzaron un vehículo de rescate —llamado LINK— diseñado específicamente con la misión de encontrarse con Swift, acoplarse a él y remolcarlo hasta una órbita más elevada y estable.

Sin embargo, poco después de llegar al espacio, la propia nave LINK comenzó a girar de forma incontrolada; a mediados de agosto, los responsables de la misión abandonaron el intento, resignándose a permitir que Swift cayera de vuelta a la Tierra.