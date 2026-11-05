¿Por qué renunció el Presidente de Paraguay? El escándalo bancario que terminó con la salida de Santiago Peña

05 nov. 2026 - 16:56 hrs.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia este jueves 5 de noviembre, en medio de una profunda crisis política y financiera que sacudió al país. El mandatario quedó en el centro de la polémica luego de que Ueno Bank, una de las principales entidades financieras paraguayas, fuera intervenida por problemas de solvencia, situación que también puso bajo cuestionamiento sus antiguos vínculos empresariales con el banco.

La crisis escaló rápidamente y derivó en acusaciones de conflictos de interés, cuestionamientos por el manejo de recursos públicos y un proceso de juicio político impulsado en el Congreso. Finalmente, Peña anunció su salida del cargo mediante un mensaje en video difundido en sus redes sociales, en el que aseguró que su decisión buscaba preservar la estabilidad institucional. Pero ¿qué pasó exactamente y por qué terminó renunciando?

¿Qué es Ueno Bank y por qué fue intervenido en Paraguay?

Ueno Bank es una entidad financiera paraguaya que experimentó un rápido crecimiento en los últimos años. A septiembre de 2026, aseguraba contar con cerca de 3 millones de clientes en un país de aproximadamente 6,5 millones de habitantes.

Sin embargo, el Banco Central de Paraguay detectó que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido por la normativa. Esto llevó a iniciar un procedimiento de disolución de la entidad y a intervenir sus operaciones. Como consecuencia, millones de clientes quedaron sin acceso a sus cuentas, tarjetas y transferencias, generando preocupación por la seguridad de sus ahorros. La situación también afectó a recursos públicos y fondos vinculados al sistema de pensiones.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, Ueno Bank administraba alrededor de US$850 millones en fondos públicos. Entre ellos figuraban aproximadamente US$355 millones del Instituto de Previsión Social (IPS), organismo encargado de administrar las pensiones de una parte importante de los trabajadores paraguayos. También había recursos de otras instituciones estatales, lo que amplificó el impacto de la crisis.

Los vínculos de Santiago Peña con el banco y las acusaciones en su contra

Uno de los principales cuestionamientos contra el mandatario tiene relación con sus antiguos vínculos económicos con Grupo Vázquez, conglomerado empresarial que controlaba Ueno. Peña mantuvo acciones en ese grupo hasta 2025, después de haber asumido la Presidencia en agosto de 2023.

Los parlamentarios que impulsaron su destitución cuestionaron que el mandatario hubiera mantenido esos vínculos empresariales mientras ejercía el cargo y debía tomar decisiones relacionadas con la supervisión del sistema financiero. También apuntaron a la designación de Carlos Carvallo al frente del Banco Central en 2023. Antes de asumir ese puesto, Carvallo había presidido Financiera Ueno, entidad de la que posteriormente surgió Ueno Bank.

Otro de los puntos cuestionados fue la concentración de recursos del sistema de pensiones y de organismos públicos en la entidad financiera. Los legisladores acusaron a Peña de posibles conflictos de interés, de favorecer al banco y de no actuar adecuadamente frente a las irregularidades que terminaron desencadenando la crisis. Estas acusaciones formaron parte de los argumentos para impulsar un juicio político, pero no equivalen por sí mismas a responsabilidades judicialmente acreditadas.

El juicio político que precipitó la renuncia del Presidente de Paraguay

La crisis terminó debilitando el respaldo político de Peña, incluso dentro de su propio sector. Horacio Cartes, expresidente paraguayo y líder del gobernante Partido Colorado, manifestó su apoyo a la iniciativa de juicio político, dejando al mandatario cada vez más aislado.

Este jueves, mientras la Cámara de Diputados debatía la acusación para iniciar el proceso de destitución, Peña anunció su renuncia. En su mensaje, sostuvo que su prioridad era proteger a los paraguayos que confiaron sus ahorros en el sistema financiero y pidió que se garantizara la devolución de los recursos afectados.

"Quiero pedir disculpas al pueblo. Si en algún momento he fallado, nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí", expresó. También manifestó su deseo de que se protegieran los fondos públicos y que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpliera su finalidad.

La Cámara de Diputados votó posteriormente a favor de la acusación constitucional por 78 votos contra cero, según informó Associated Press. Con su salida, el vicepresidente Pedro Alliana quedó llamado a asumir la Presidencia y completar el mandato, que se extiende hasta agosto de 2028.

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