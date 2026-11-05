Los "sexocontratos" que complican a Petro: Joven muestra video íntimo con expresidente colombiano

05 nov. 2026 - 17:55 hrs.

¿Qué pasó?

La colombiana Deicy Jiménez, quien denunció al expresidente Gustavo Petro por un supuesto intercambio de favores sexuales por contratos estatales, publicó un video en el que aparece junto al exmandatario. La mujer difundió el registro en sus redes sociales como respaldo de su testimonio, en medio de la polémica que enfrenta el exjefe de Estado.

"Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro", manifestó Jiménez en su cuenta de Instagram. En la grabación se puede ver parte del rostro del expresidente y escuchar su voz, mientras ambos aparecen en un espacio privado. El registro termina con un beso entre los dos.

El testimonio de la mujer que acusa a Gustavo Petro

La denuncia fue presentada inicialmente en una entrevista con la periodista Vicky Dávila, publicada por la revista Semana el pasado 25 de octubre. En esa conversación, Jiménez aseguró que el entonces mandatario habría mantenido una red de aproximadamente 40 mujeres que recibían contratos públicos a cambio de prestar servicios sexuales y acompañarlo en encuentros privados.

La mujer relató que conoció a Petro cuando él era senador, mientras ella trabajaba como modelo webcam. También sostuvo que algunas de las mujeres involucradas habrían recibido dinero para guardar silencio y que existían amenazas para evitar que hablaran. "No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos", afirmó en la entrevista.

El temor por su seguridad y la respuesta de Petro

Tras publicar el video, Jiménez manifestó su preocupación por su integridad y la de sus cercanos. "Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro", señaló. Su abogada, Dina Luz Malo Andrade, anunció que el registro será puesto a disposición de las autoridades y denunció que su representada habría sido objeto de seguimientos y amenazas.

Por su parte, Gustavo Petro rechazó las acusaciones y negó haber utilizado contratos públicos para obtener favores sexuales. Tras la difusión del registro, sostuvo que el material no ha sido examinado por peritos ni valorado por un juez. Las denuncias se encuentran en el ámbito de las investigaciones judiciales y el video, cuya fecha de grabación no ha sido precisada públicamente, no acredita por sí solo el supuesto intercambio de favores sexuales por contrataciones estatales.

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