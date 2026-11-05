Presidente Kast vuelve a descartar un cambio de gabinete: "No sé por qué se genera tanta controversia"

05 nov. 2026 - 14:28 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast descartó nuevamente este jueves la posibilidad de realizar un cambio de gabinete, en medio de las especulaciones sobre eventuales modificaciones en su equipo ministerial, sobre todo tras la polémica que envuelve al ministro de Justicia, Fernando Rabat, debido a la rebaja de condenas a sentenciados por agresiones sexuales a menores.

“Lo descarté ayer. Lo sigo descartando y no sé por qué se genera tanta controversia”, afirmó el Mandatario.

En esa línea, explicó que la decisión sobre la continuidad de los integrantes del gabinete corresponde exclusivamente al jefe de Estado: “A los ministros los convoca el Presidente y les pide dejar de participar en caso que corresponda”.

Se realizará un comité político

Sobre eventuales reuniones con los dirigentes del oficialismo tras su regreso a Chile, el Mandatario señaló que mantiene contacto permanente con los presidentes de los partidos, secretarios generales y parlamentarios.

Además, anunció que este viernes se realizará un comité político para abordar el avance de la agenda legislativa y la discusión del presupuesto.