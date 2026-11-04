Detienen al exfutbolista Francisco Huaiquipán: es investigado por el delito de violación

04 nov. 2026 - 22:33 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, el exfutbolista Francisco Huaiquipán fue detenido en el marco de una investigación por el delito de violación, según pudo conocer Meganoticias.

La orden de detención se emanó a raíz de una indagatoria de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Sur.

¿Qué se sabe de la detención?

El exColo Colo de 47 años fue capturado en horas de la tarde en la comuna de Los Vilos, en la región de Coquimbo, tras encontrarse prófugo. Se espera que en la jornada de este jueves 5 de noviembre pase al control de detención respectivo.

Hasta el momento no se tienen mayores antecedentes del caso, y se espera que se entreguen mayores detalles durante el jueves.

Cabe recordar que en septiembre del año 2021 ya había sido detenido tras intentar ingresar al penal Colina I a bordo de un camión con materiales de construcción que ocultaban 38 teléfonos celulares, cannabis sativa, cocaína y ketamina.

Finalmente, aceptó los cargos del caso en un procedimiento abreviado y fue condenado a tres años de libertad vigilada.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.