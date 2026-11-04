Denuncia que remataron su casa sin aviso: Debía un poco más de $3 millones al banco

04 nov. 2026 - 22:09 hrs.

¿Qué pasó?

Una deuda de poco más de $3 millones por un crédito de consumo terminó con el remate de una propiedad avaluada por su dueño en cerca de $70 millones en Puerto Octay, región de Los Lagos.

Cristián Cárdenas asegura que nunca recibió una notificación del proceso judicial y ahora enfrenta la posibilidad de perder la casa donde ha vivido durante cuatro décadas.

La denuncia

"Toda mi vida he vivido acá, yo siempre he sido de acá", cuenta Cristián, quien creció y formó su familia en el terreno ubicado frente al volcán Osorno.

El lunes 26, dos personas llegaron hasta su domicilio para comunicarle que la propiedad había sido rematada y que debía abandonarla.

"Me dijeron que esta tierra ya no era mía, que esto ya salió a remate y que tenía que salirme de acá", relató.

Según contó, el nuevo propietario les dio plazo hasta marzo para encontrar otro lugar donde vivir.

La deuda que terminó con el remate de la propiedad

El origen del caso está en un crédito de consumo que Cristián solicitó a BancoEstado por poco más de $3 millones. Un problema de salud le impidió continuar trabajando y cumplir con el pago de las cuotas.

"Yo sé que las cuentas hay que pagarlas, pero cuando de repente pasan cosas que no deben pasar, que uno no las espera, entonces, uno se deja estar a veces. Pero independiente de eso, a mí nunca antes nadie me vino a notificar", sostuvo.

La propiedad fue rematada en $11,5 millones. Cristián cuestiona que no se recurriera primero a otros bienes que tenía, como una camioneta.

"Tenían la camioneta para haberse pagado la deuda y todavía tenían que haberme devuelto algo, pero no ese caso, y me tomaron la propiedad completa", afirmó.

La situación también ha afectado a su esposa, Gloria Guzmán, quien describió cómo ha cambiado su vida desde que conocieron el remate.

"Terrible porque no dormimos, no despertamos, yo no puedo dormir", expresó. "Terrible porque uno se despierta, mira para afuera, dice: 'Oh, esto ya no es mío'", agregó.

¿Qué dice BancoEstado?

El abogado y CEO de Legafit.cl, Felipe Besnier, explicó que tanto los bienes muebles como los inmuebles pueden ser embargados para responder por una deuda, aunque existen diferencias en el procedimiento.

"Lo lógico hubiese sido que el tribunal accediera primero al embargo de los bienes muebles del deudor antes de dar paso al embargo de la propiedad", señaló.

"Ahora, si es que no fuese posible, por a, b o c motivo, embargar bienes muebles del deudor, efectivamente, el tribunal puede haber dado paso a llevar a cabo el embargo de la propiedad, porque la propiedad es parte del patrimonio del deudor", agregó.

Desde BancoEstado señalaron que el área de cobranzas realizó múltiples gestiones de contacto para buscar alternativas de normalización de la deuda y evitar llegar a instancias judiciales. Tras agotar esas gestiones, el banco recurrió al procedimiento judicial de cobranza, conforme a la normativa legal y la regulación sectorial bancaria vigente.

Actualmente, la familia cuenta con asesoría legal y busca que se declare la nulidad del proceso judicial, argumentando que nunca recibió la notificación de la demanda.