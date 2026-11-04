UDI se desmarca de acusación constitucional contra ministro Rabat: "No existen fundamentos constitucionales ni legales"

04 nov. 2026 - 21:06 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la polémica por las 56 rebajas de condenas otorgadas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores, la UDI tomó distancia de la oposición y anunció que no respaldará la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

La decisión se tomó luego de que algunas voces oficialistas plantearan que podrían apoyar el libelo y tras una reunión de emergencia.

¿Qué dijo la UDI?

La decisión fue adoptada por unanimidad por la Comisión Política de la colectividad, quienes definieron que "no existen fundamentos constitucionales ni legales que justifiquen la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la dictación de los decretos que concedieron 56 rebajas de condenas".

A través de un comunicado, el partido cuestionó a las bancadas de oposición que promueven la acusación y las acusó de utilizar el sufrimiento de las víctimas con fines políticos.

UDI cuestiona acusación constitucional contra Fernando Rabat

En su declaración, la colectividad apuntó contra los partidos de izquierda y el Socialismo Democrático, a los que responsabilizó de impulsar una ofensiva contra el Gobierno.

"En lugar de actuar con la responsabilidad y seriedad que exige un asunto de esta gravedad, las bancadas de extrema izquierda, junto con los partidos del Socialismo Democrático que se dejaron arrastrar por su imprudencia, han optado por impulsar una ofensiva política", señaló la UDI.

"La acusación constitucional anunciada por la oposición, cuya presentación ha sido postergada ante la evidente falta de mérito y fundamento jurídico, puede convertirse en una de las actuaciones más mezquinas y deplorables de un sector de la política chilena, que no ha tenido ningún miramiento en instrumentalizar el dolor ajeno con el único propósito de infligir un daño político al gobierno del Presidente Kast", agregó.

Llamado a no utilizar a las víctimas con fines políticos

La colectividad defendió que la protección de niños, niñas y adolescentes debe estar por sobre las diferencias políticas y sostuvo que el sufrimiento de las víctimas no debe utilizarse para obtener beneficios partidistas.

"A nuestros niños y jóvenes se les protege; jamás se les utiliza como un medio para obtener réditos políticos. Ese es el principio que debe orientar a todos los sectores y que, como UDI, hemos sostenido inquebrantablemente a lo largo de nuestra historia", expresó en el comunicado.

Finalmente, la Comisión Política llamó a los distintos sectores a actuar con responsabilidad y sentido de Estado, y a no respaldar una acción que, a su juicio, no cuenta con sustento jurídico.

"El sufrimiento de las víctimas merece respeto y soluciones concretas, no ser utilizado como una herramienta de confrontación para perjudicar al Gobierno", concluyó.