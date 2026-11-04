Desmantelan casino clandestino: Incautan 71 máquinas de azar en local que ya había sido clausurado en San Miguel

04 nov. 2026 - 21:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un casino clandestino que había sido clausurado en septiembre de 2025 volvió a funcionar en San Miguel. El establecimiento, ubicado en Gran Avenida, fue intervenido durante la tarde de este miércoles 4 de noviembre, luego de reiteradas denuncias de vecinos del sector.

El procedimiento

El procedimiento comenzó con carabineros de civil que ingresaron al recinto haciéndose pasar por clientes. Para acceder, utilizaron un código previamente acordado y lograron identificar a la mujer que estaría a cargo del negocio.

Posteriormente, ingresaron los demás funcionarios junto con personal de Seguridad Municipal. En el interior encontraron a personas apostando y a una ciudadana china que administraba el lugar y que, según Carabineros, se encontraba en situación migratoria irregular.

El operativo terminó con tres personas detenidas. La mujer fue detenida por infracción a la Ley 19.995, mientras que las otras dos personas fueron sorprendidas jugando en el establecimiento, conducta sancionada por el artículo 278 de la misma normativa, explicó el teniente Cristian Manquilef.

Cámaras de seguridad y más de $100 millones en especies

En el recinto también había un sistema privado de cámaras de seguridad que permitía vigilar los alrededores. Además, se encontraron artículos de perfumería, sandalias, alcohol y cigarrillos que eran comercializados en el lugar.

En total, las autoridades incautaron 71 máquinas de azar, dinero en efectivo y diversas especies, cuyo avalúo supera los $100 millones.

"Nosotros cuando llegamos como administración, lo que hicimos fue quitarle las patentes a quienes tenían patentes comerciales, porque la verdad es que no nos parece, sabemos que esto no corresponde, que es ilegal", señaló la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown.

Advierten que otros seis locales estarían funcionando

"Los ciudadanos cuando retornan de su horario laboral, hoy en la noche podrán dar a conocer que pudieron descansar, porque acá se cometían muchas incivilidades, tanto consumo de alcohol y de drogas, al exterior como al interior", afirmó el seremi de Seguridad de la Región Metropolitana, Juan Andrés Barrientos.

Este establecimiento no sería el único que continúa funcionando pese a haber sido clausurado. De acuerdo con las denuncias de vecinos, habría al menos otros seis locales en San Miguel que estarían en las mismas condiciones.

Ante esta situación, las autoridades no descartan realizar nuevos operativos durante los próximos días.