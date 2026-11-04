Detienen a hombre acusado de entregar gomitas con droga a compañeros de trabajo en el aeropuerto: Quedaron hospitalizados

04 nov. 2026 - 03:05 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre fue detenido por Carabineros tras ser acusado de entregar dulces que contenían droga a siete compañeros de trabajo en el aeropuerto de Santiago. Las víctimas resultaron intoxicadas y debieron ser trasladadas a un centro asistencial.

El hecho ocurrió durante la tarde del martes, mientras el detenido realizaba labores en el sector de carga del recinto aeroportuario. De acuerdo con los antecedentes policiales, el sujeto habría proporcionado gomitas dulces con droga a sus compañeros, quienes posteriormente presentaron síntomas de intoxicación.

Siete trabajadores fueron trasladados al Hospital del Trabajador

Tras lo ocurrido, los siete afectados fueron trasladados hasta el Hospital del Trabajador, donde quedaron internados con diagnóstico reservado.

En tanto, Carabineros realizó un procedimiento que terminó con la detención del presunto responsable. Durante las diligencias, los funcionarios incautaron una bolsa que contenía cuatro gomitas y un chocolate.

El detenido corresponde a un hombre adulto de nacionalidad chilena, quien no registra antecedentes penales.

Por ahora, no se han entregado mayores detalles sobre el tipo de sustancia que contenían los dulces ni las circunstancias en que estos habrían sido entregados a los trabajadores.

Todo sobre Policial