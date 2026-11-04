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Anuncian cortes de agua en 8 comunas de la Región Metropolitana para este miércoles: Revisa los horarios

¿Qué pasó?

Este miércoles 4 de noviembre se registrarán cortes de agua programados en sectores de ocho comunas de Santiago y la Región Metropolitana, debido a trabajos en la red de suministro de Aguas Andinas.

Las interrupciones comenzarán durante la tarde y tendrán distintos horarios de término. En algunos casos, los cortes se extenderán hasta la madrugada del jueves 5 de noviembre.

¿Cuáles son las comunas afectadas?

Vitacura

El corte de agua comenzará a las 15:00 horas de este miércoles 4 de noviembre y tiene como horario de término estimado las 01:00 horas del jueves 5 de noviembre, debido a trabajos de mantención de una estación reguladora.

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Las Condes

La interrupción del suministro comenzará a las 15:00 horas de este miércoles 4 de noviembre y se extenderá hasta las 03:00 horas del jueves 5 de noviembre, debido a trabajos de cambio de válvula.

Recoleta

El corte de agua comenzará a las 15:00 horas de este miércoles 4 de noviembre y tiene como horario de término estimado las 01:00 horas del jueves 5 de noviembre. Los trabajos corresponden a la mantención de una estación reguladora.

Lo Prado

La interrupción del suministro comenzará a las 15:00 horas de este miércoles 4 de noviembre y se extenderá hasta las 06:00 horas del jueves 5 de noviembre, debido a trabajos de renovación de redes.

Macul

El corte de agua comenzará a las 15:00 horas de este miércoles 4 de noviembre y se extenderá hasta las 21:00 horas de la misma jornada, debido a trabajos de cambio de válvula.

San Bernardo

La comuna tendrá dos sectores con interrupciones del suministro. El primero tendrá un corte desde las 15:00 hasta las 21:00 horas de este miércoles 4 de noviembre, debido a trabajos de cambio de válvula.

En el segundo sector, la interrupción comenzará a las 15:00 horas y también se extenderá hasta las 21:00 horas, por trabajos de conexión de redes.

Buin

El corte de agua comenzará a las 15:00 horas de este miércoles 4 de noviembre y tiene como horario de término estimado las 03:00 horas del jueves 5 de noviembre.

San José de Maipo

La interrupción del suministro comenzará a las 15:00 horas de este miércoles 4 de noviembre y se extenderá hasta las 00:00 horas del jueves 5 de noviembre, debido a trabajos de modificación de matriz.

Cabe señalar que estos cortes corresponden a sectores determinados de las comunas mencionadas, por lo que no necesariamente afectarán a todos sus hogares.

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La información oficial sobre los trabajos programados puede ser consultada en Aguas Andinas ingresando aquí.

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