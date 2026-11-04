Anuncian cortes de agua en 8 comunas de la Región Metropolitana para este miércoles: Revisa los horarios
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
Este miércoles 4 de noviembre se registrarán cortes de agua programados en sectores de ocho comunas de Santiago y la Región Metropolitana, debido a trabajos en la red de suministro de Aguas Andinas.
Las interrupciones comenzarán durante la tarde y tendrán distintos horarios de término. En algunos casos, los cortes se extenderán hasta la madrugada del jueves 5 de noviembre.
¿Cuáles son las comunas afectadas?
Vitacura
El corte de agua comenzará a las 15:00 horas de este miércoles 4 de noviembre y tiene como horario de término estimado las 01:00 horas del jueves 5 de noviembre, debido a trabajos de mantención de una estación reguladora.
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Las Condes
La interrupción del suministro comenzará a las 15:00 horas de este miércoles 4 de noviembre y se extenderá hasta las 03:00 horas del jueves 5 de noviembre, debido a trabajos de cambio de válvula.
Recoleta
El corte de agua comenzará a las 15:00 horas de este miércoles 4 de noviembre y tiene como horario de término estimado las 01:00 horas del jueves 5 de noviembre. Los trabajos corresponden a la mantención de una estación reguladora.
Lo Prado
La interrupción del suministro comenzará a las 15:00 horas de este miércoles 4 de noviembre y se extenderá hasta las 06:00 horas del jueves 5 de noviembre, debido a trabajos de renovación de redes.
Macul
El corte de agua comenzará a las 15:00 horas de este miércoles 4 de noviembre y se extenderá hasta las 21:00 horas de la misma jornada, debido a trabajos de cambio de válvula.
San Bernardo
La comuna tendrá dos sectores con interrupciones del suministro. El primero tendrá un corte desde las 15:00 hasta las 21:00 horas de este miércoles 4 de noviembre, debido a trabajos de cambio de válvula.
En el segundo sector, la interrupción comenzará a las 15:00 horas y también se extenderá hasta las 21:00 horas, por trabajos de conexión de redes.
Buin
El corte de agua comenzará a las 15:00 horas de este miércoles 4 de noviembre y tiene como horario de término estimado las 03:00 horas del jueves 5 de noviembre.
San José de Maipo
La interrupción del suministro comenzará a las 15:00 horas de este miércoles 4 de noviembre y se extenderá hasta las 00:00 horas del jueves 5 de noviembre, debido a trabajos de modificación de matriz.
Cabe señalar que estos cortes corresponden a sectores determinados de las comunas mencionadas, por lo que no necesariamente afectarán a todos sus hogares.
La información oficial sobre los trabajos programados puede ser consultada en Aguas Andinas ingresando aquí.
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