Temblor se registra en la zona centro norte del país: Revisa el epicentro del movimiento telúrico

02 nov. 2026 - 11:22 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,1 se registró en la mañana de este lunes 2 de noviembre en la zona centro norte del país, cuando el reloj marcaba las 11:08 horas.

El Centro Sismológico Nacional indicó que el movimiento telúrico se produjo 23 kilómetros al Este de Punta de Choros, región de Coquimbo. La profundidad fue de 51 kms.

Por el momento, Senapred no ha señalado si hay personas lesionadas o caída de servicios básicos debido al evento.

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