Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

URGENTE: Señal en vivo: Mucho Gusto

Temblor se registra en la zona centro norte del país: Revisa el epicentro del movimiento telúrico

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,1 se registró en la mañana de este lunes 2 de noviembre en la zona centro norte del país, cuando el reloj marcaba las 11:08 horas.

El Centro Sismológico Nacional indicó que el movimiento telúrico se produjo 23 kilómetros al Este de Punta de Choros, región de Coquimbo. La profundidad fue de 51 kms.

Ir a la siguiente nota

Por el momento, Senapred no ha señalado si hay personas lesionadas o caída de servicios básicos debido al evento.

Todo sobre Temblor

Leer más de

Notas relacionadas