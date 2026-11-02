Temblor se registra en la zona norte del país: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro

02 nov. 2026 - 00:55 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este lunes se registró un sismo de magnitud 3,9 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 00:37 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 81 kilómetros al sureste de Socaire, a 187 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

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