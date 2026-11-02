Tres adolescentes quedaron atrapados con su auto en el río Aconcagua: Fueron rescatados con hipotermia

02 nov. 2026 - 00:27 hrs.

¿Qué pasó?

Tres adolescentes fueron rescatados durante la tarde del domingo, luego de quedar atrapados al interior de un vehículo que ingresó al cauce del río Aconcagua, en el sector de Puente Colmo, en la Región de Valparaíso.

La emergencia se produjo pasadas las 19:30 horas y movilizó a distintas compañías de Bomberos, luego de que el vehículo quedara atrapado por la corriente y comenzara a ser arrastrado por el agua, poniendo en riesgo a sus ocupantes.

¿Cómo ocurrió la emergencia en el río Aconcagua?

De acuerdo con lo informado a BioBioChile por el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quillota, Marco Velásquez Godoy: "Este vehículo, por causas que se desconocen, habría ingresado al río Aconcagua con tres personas en su interior".

En ese momento, dos de los ocupantes lograron subir al techo del vehículo, mientras que una tercera persona permaneció en su interior.

El oficial también detalló que dos civiles ingresaron al cauce para intentar auxiliar a los afectados, pero terminaron igualmente atrapados en medio del río.

Ante la complejidad del procedimiento, trabajaron unidades de Bomberos de Quillota y Viña del Mar, incluyendo personal especializado en rescate acuático.

Fueron rescatados con hipotermia

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, Héctor Cáceres Villanueva, confirmó al citado medio que los tres ocupantes del vehículo eran adolescentes: una mujer y dos hombres.

"Por causa que se investigan, el auto quedó atrapado por las aguas y la corriente lo estaba arrastrando con riesgo inminente en la vida de estos tres adolescentes", relató.

Tras las maniobras de rescate, los afectados fueron atendidos por personal de Bomberos y del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), debido a cuadros de hipotermia. Uno de los adolescentes presentaba hipotermia avanzada.

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