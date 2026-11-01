Corte de agua afectará a una comuna de la Región Metropolitana: Revisa cuándo comienza y cuánto durará
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
Este lunes 2 de noviembre se registrará un corte de agua programado en una comuna de Santiago, en la Región Metropolitana, debido a trabajos de cambio de válvula.
La interrupción del suministro comenzará durante la tarde y se extenderá hasta la madrugada del martes 3 de noviembre. Sin embargo, Aguas Andinas informó que la hora de término es estimada.
¿Cuál es la comuna afectada?
Huechuraba
El corte de agua comenzará a las 15:00 horas del lunes 2 de noviembre y tiene como horario de término estimado las 03:00 horas del martes 3 de noviembre.
Cabe señalar que este corte corresponde a un sector determinado de Huechuraba, por lo que no necesariamente afectará a todos los hogares de la comuna.
La información oficial sobre los trabajos programados puede ser consultada en Aguas Andinas ingresando aquí.
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