Corte de agua afectará a una comuna de la Región Metropolitana: Revisa cuándo comienza y cuánto durará

01 nov. 2026 - 23:50 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes 2 de noviembre se registrará un corte de agua programado en una comuna de Santiago, en la Región Metropolitana, debido a trabajos de cambio de válvula.

La interrupción del suministro comenzará durante la tarde y se extenderá hasta la madrugada del martes 3 de noviembre. Sin embargo, Aguas Andinas informó que la hora de término es estimada.

¿Cuál es la comuna afectada?

Huechuraba

El corte de agua comenzará a las 15:00 horas del lunes 2 de noviembre y tiene como horario de término estimado las 03:00 horas del martes 3 de noviembre.

Cabe señalar que este corte corresponde a un sector determinado de Huechuraba, por lo que no necesariamente afectará a todos los hogares de la comuna.

La información oficial sobre los trabajos programados puede ser consultada en Aguas Andinas ingresando aquí.

Todo sobre corte de agua