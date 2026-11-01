Se suma un nuevo día y rachas de viento: Actualizan aviso de tormentas eléctricas con granizos para sectores de cinco regiones
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso de "probables tormentas eléctricas" que afectarían a sectores de cinco regiones, incluida la Región Metropolitana.
Tormentas eléctricas en cinco regiones
El aviso de Meteorología se origina en una "inestabilidad atmosférica" que ha estado presente este fin de semana en el centro del país y estará vigente entre la tarde de este domingo 1 y la noche del lunes 2 de noviembre.
La DMC explicó que las tormentas podrían registrarse en sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule con la "probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales".Ir a la siguiente nota
Zonas afectadas:
Región de Coquimbo
- Cordillera: Domingo 1.
Región de Valparaíso
- Precordillera y valles precordilleranos: Domingo 1 y lunes 2.
- Cordillera: Domingo 1 y lunes 2.
Región Metropolitana
- Valle: Domingo 1.
- Precordillera: Domingo 1 y lunes 2.
- Cordillera: Domingo 1 y lunes 2.
Región de O'Higgins
- Valle: Domingo 1.
- Precordillera: Domingo 1 y lunes 2.
- Cordillera: Domingo 1 y lunes 2.
Región del Maule
- Valle: Domingo 1.
- Precordillera: Domingo 1.
- Cordillera: Domingo 1.
Sistema de alerta meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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