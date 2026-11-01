Volcamiento de balsa en el Cajón del Maipo: Se reportan 3 mujeres fallecidas y 2 personas se mantienen desaparecidas

01 nov. 2026 - 17:08 hrs.

¿Qué pasó?

Una verdadera tragedia se vivió la tarde de este domingo en el Cajón del Maipo, donde una balsa volcó, dejando un saldo de tres mujeres fallecidas y dos personas que se mantienen desaparecidas.

Según información preliminar dada en su momento por Carabineros, la alerta llegó a eso de las 14:30 horas a través de un llamado al 133, en el cual una persona informó sobre "volcamiento de una balsa de rafting en el río Maipo".

El periodista de Meganoticias, Rodrigo Ugarte, reportó desde el lugar de los hechos que en el accidente "trece personas se vieron involucradas". El saldo deja 3 fallecidas, 2 desaparecidos y 8 personas fueron rescatadas, aunque de estas aún se desconoce su estado de salud.

En tanto, la Municipalidad de San José de Maipo, mediante un comunicado, informó que, de acuerdo con los antecedentes disponibles, "entre sus ocupantes de la balsa se encontraba un grupo familiar".

Asociación de Empresas de Rafting del Cajón

A través de un comunicado, la Asociación de Empresas de Rafting del Cajón del Maipo se refirió al accidente y expresó que "lamenta profundamente el accidente ocurrido". Además, entregó sus condolencias a "las familias y cercanos de quienes estuvieron involucrados en el accidente".

Desde la entidad aclararon que "la embarcación involucrada no era operada por ninguna de las empresas que forman parte de esta asociación". Asimismo, reafirmaron el compromiso de sus integrantes con la seguridad, señalando que "todas operan con guías capacitados y con experiencia en kayaks y equipos de seguridad".