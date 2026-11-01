La UC derrotó a la U en una nueva versión del Clásico Universitario y dejó a Colo Colo a un paso del título

01 nov. 2026 - 14:37 hrs.

¿Qué pasó?

Universidad Católica, en calidad de local, derrotó por la cuenta mínima a Universidad de Chile, en una nueva versión del Clásico Universitario.

El único tanto del partido, en un repleto Claro Arena, fue anotado por Clemente Montes cuando recién se iniciaba el compromiso.

Y es que en el minuto 4, y tras una notable acción colectiva, el delantero cruzado enfiló solo a la portería laica, dejando sin opción con su remate al portero azul.

Con este resultado el conjunto que adiestra Daniel Garnero sumó 46 unidades (a falta de cuatro fechas para que termine el certemen), dejado a la U con 48, en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

Mientras estos rivales seguirán luchando por puestos de ingreso directo a copas internacionales, el gran ganador de la jornada fue Colo Colo, que está a 10 puntos de los azules cuando solo restan 12 por disputarse.

De hecho, el Cacique puede coronarse campeón la próxima semana (día domingo), cuando visite a Ñublense en Chillán.

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