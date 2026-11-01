Beneficio por años cotizados: ¿Quiénes reciben pago retroactivo?

01 nov. 2026 - 15:00 hrs.

El Beneficio por Años Cotizados es un aporte extra que se agrega a la pensión de las personas que ya están jubiladas o que se jubilarán en Chile, como reconocimiento a los años que aportaron al sistema.

No se trata de la pensión de vejez o invalidez que pagan las AFP o las compañías de seguros, sino de un monto adicional dirigido a los pensionados.

Para recibirlo, los trabajadores y trabajadoras deben acreditar una cantidad mínima de años cotizados, exigencia que es distinta para hombres y mujeres.

¿Quiénes reciben pago retroactivo del Beneficio por Años Cotizados?

Este aporte comenzó a entregarse en enero de este 2026, por lo que el Beneficio por Años Cotizados comenzaron a recibirlo en dicha fecha las personas que se pensionaron hasta noviembre de 2025.

Por eso habrá un pago retroactivo del beneficio que está destinado a las personas mayores que se pensionaron desde diciembre de 2025. Recibirán el retroactivo con su primera pensión.

¿Cuál es el monto que entrega el Beneficio por Años Cotizados cada 12 cotizaciones?

El monto de este beneficio dependerá solo de la cantidad de años que haya cotizado el trabajador o la trabajadora. Por ejemplo, cada 12 meses cotizados (un año), la persona podrá recibir 0,1 UF (un poco más de 4 mil pesos).

Por otro lado, hay un límite: como máximo se pueden ganar 2,5 UF mensuales, y eso se logra al completar 25 años de cotizaciones (los años adicionales no suman dinero).

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