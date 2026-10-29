Compensación por expectativa de vida: Este grupo recibe el 100% del aporte

29 oct. 2026 - 07:00 hrs.

La Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida es un beneficio que complementa las pensiones de las mujeres y busca reducir la brecha respecto de los montos que reciben los hombres. El aporte se entrega automáticamente, sin necesidad de postular, y su porcentaje depende de la edad de la beneficiaria y de las condiciones de su pensión.

Las mujeres que acceden al 100% de la compensación son aquellas que tienen 65 años o más, de acuerdo con las condiciones establecidas para este beneficio. En el caso de quienes ya estaban pensionadas por vejez o invalidez y no tenían cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), se considera la edad que tenían al 1 de enero de 2026.

¿Qué porcentaje reciben según la edad?

Para las mujeres pensionadas por vejez o invalidez sin cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), el porcentaje de la compensación se determina según la edad correspondiente a cada caso.

La distribución es la siguiente:

65 años o más: 100% de la compensación.

64 años: 75%.

63 años: 50%.

62 años: 25%.

61 años: 15%.

60 años: 5%.

En el caso de las mujeres que se pensionaron desde el 2 de enero de 2026, se aplica la misma tabla, pero se considera la edad que tengan al momento de pensionarse. Para quienes se jubilaron por trabajo pesado, el cálculo contempla la edad y los años de rebaja que les correspondían por esa actividad.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el beneficio?

La compensación está destinada a mujeres de 65 años o más que reciban o hayan recibido una pensión de vejez o invalidez como titulares de una AFP o compañía de seguros de vida, bajo las condiciones establecidas para el beneficio.

Además, deben cumplir con los requisitos de afiliación al Seguro Social y cotización al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP). Sin embargo, existe una excepción para quienes ya estaban pensionadas o afiliadas al sistema del Decreto Ley N.º 3.500 antes del 1 de agosto de 2025.

El beneficio tiene un monto mínimo de 0,25 UF mensuales y se paga junto con la pensión autofinanciada, a partir de los 65 años. El monto final depende de las condiciones previsionales de cada beneficiaria.

¿Cómo consultar si eres beneficiaria?

Las mujeres pueden revisar si cumplen con los requisitos ingresando su RUN y fecha de nacimiento en la plataforma de consulta de ChileAtiende (AQUÍ).

Si aparecen como beneficiarias, deben ingresar con su ClaveÚnica para conocer el monto asignado y descargar la resolución que detalla el resultado de la evaluación y el cálculo de la compensación.

También es posible consultar mediante una videoatención o en una sucursal de ChileAtiende, presentando la cédula de identidad.

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