PGU: Esta es la fecha en que subirá a más de $250 mil para los mayores de 65 años

25 oct. 2026 - 08:00 hrs.

El sistema previsional en Chile continúa avanzando en el calendario de implementación de la Reforma de Pensiones. Tras el reajuste que llevó la Pensión Garantizada Universal (PGU) a un monto máximo de $250.275 para las personas de 75 años o más en septiembre de 2026, miles de beneficiarios se preguntan cuándo se concretará el próximo incremento.

De acuerdo con el calendario establecido en el marco de la reforma, el siguiente aumento para ampliar la cobertura del monto máximo de la PGU está previsto para septiembre de 2027.

¿A quiénes beneficiará el aumento de septiembre de 2027?

El incremento previsto para septiembre de 2027 beneficiará a los adultos mayores de entre 65 y 74 años que actualmente reciben la PGU y que pasarán a acceder al monto máximo establecido para el beneficio.

La Pensión Garantizada Universal es un aporte económico mensual entregado por el Instituto de Previsión Social (IPS). Está dirigido a personas de 65 años o más que cumplan con los requisitos establecidos por ley, independientemente de si están pensionadas o continúan trabajando.

El acceso al beneficio depende de condiciones como la residencia en Chile, la situación socioeconómica y el cumplimiento de los requisitos previsionales correspondientes.

¿Cómo consultar si cumples con los requisitos para recibir la PGU?

Las personas interesadas pueden consultar si cumplen con las condiciones para solicitar la Pensión Garantizada Universal ingresando su RUN y fecha de nacimiento en la plataforma de ChileAtiende (AQUÍ). Si desean iniciar la solicitud en línea, deben ingresar con su ClaveÚnica (AQUÍ) y seguir los pasos que indique el sistema hasta completar el proceso.

También existen otras alternativas para consultar o solicitar la PGU:

Videoatención : a través de la sucursal virtual de ChileAtiende

: a través de la sucursal virtual de ChileAtiende Por teléfono : llamando al 101 de ChileAtiende. Desde el extranjero, se puede llamar al +56 4 4236 20 00.

: llamando al 101 de ChileAtiende. Desde el extranjero, se puede llamar al +56 4 4236 20 00. Presencialmente: en una sucursal de ChileAtiende presentando la cédula de identidad.

Además, es posible solicitar el beneficio en la AFP o compañía de seguros a la que esté afiliada la persona, siempre que cumpla con los requisitos, o en la municipalidad correspondiente a su domicilio, si esta mantiene un convenio con el Instituto de Previsión Social (IPS).

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