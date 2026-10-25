Brasil decide este domingo en las urnas: ¿Más Lula o los Bolsonaro de vuelta al poder?

25 oct. 2026 - 07:55 hrs.

¿Qué pasó?

Los brasileños acuden a las urnas el domingo ante una encrucijada: otros cuatro años bajo el gobierno del veterano izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva o el regreso de la derecha de la mano del senador Flávio Bolsonaro.

Brasil decide entre Lula o Bolsonaro

Es la última batalla electoral para Lula, que cumplirá 81 años la próxima semana y espera lograr una remontada después de quedar segundo en el primer turno, detrás del hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

Las últimas encuestas mostraron a ambos candidatos en empate, con una ligera ventaja para el senador.

El balotaje determinará si Brasil se mantiene como gran bastión de la izquierda en América Latina o si se suma al giro regional hacia la derecha impulsado por Donald Trump.

El presidente estadounidense hasta ahora no ha respaldado abiertamente al hijo de su aliado.

Lula aspira a un cuarto mandato no consecutivo y se ha presentado como un baluarte contra una injerencia de Estados Unidos y un protector de la democracia.

"Nunca más Bolsonaro"

Flávio Bolsonaro, de 45 años, ha prometido endurecer la lucha contra la delincuencia y recortar el gasto público, con un mensaje de cambio que parte de los brasileños dicen anhelar.

Bolsonaro se ha presentado como más moderado que su padre, que cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

Pero también ha prometido que, si resulta elegido, su primer acto será liberar a Jair Bolsonaro, su "brújula".

Tras la derrota en la primera vuelta, la izquierda se movilizó con multitudinarios mítines bajo el lema "Nunca más Bolsonaro".

Los manifestantes recordaron la gestión de la pandemia de covid, que dejó 700.000 muertos, la devastación de la selva amazónica y los recortes a los programas públicos durante el mandato del ultraderechista.

Alto costo de la vida y delincuencia

Lula, admirado por sus programas sociales que sacaron a millones de personas de la pobreza, regresó al poder tras 12 años en las elecciones de 2022, después de un escándalo de corrupción que lo llevó a prisión.

Los cargos, anulados por motivos procesales, lo siguen persiguiendo.

Durante su tercer mandato, ha logrado una caída de la inflación y el desempleo. Sin embargo, los votantes se quejan del alto costo de la vida y están hartos de la delincuencia.

El editor internacional de Meganoticias, Pablo Cuéllar, se encuentra en Río de Janeiro y reportará toda esta jornada todos los acontecimientos de la histórica segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro.

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