"Lula es humanidad": Expresidente Boric entrega respaldo para elecciones de este domingo en Brasil

24 oct. 2026 - 12:40 hrs.

¿Qué pasó?

El expresidente Gabriel Boric abordó la actualidad de Brasil, país que mañana domingo tendrá sus comicios para elegir nuevo mandatario.

Por un lado, aparece Flávio Bolsonaro, el senador de 45 años e hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, quien ganó la primera vuelta hace casi tres semanas con 47% de los votos. Enfrente estará el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, de casi 81 años y actual presidente de Brasil.

"Ese viejo lindo que con 80 años"

A través de su cuenta de X, Boric escribió: "Mañana en Brasil se enfrentan dos proyectos de mundo muy distintos. Y en vez de referirme a Bolsonaro y lo que representa, prefiero hablarles de Lula, de ese viejo lindo que con 80 años sigue luchando por y con todos nosotros".

Añadió que "Lula siempre te recibe con una sonrisa, y con toda la historia y experiencia que tiene, nunca deja de preguntar “cómo estás”. Pero lo pregunta en serio, no por una mera formalidad. De él aprendí que puedes no saber el nombre de una persona que te saluda, pero que siempre, siempre, tenemos que darnos el tiempo de mirar a los ojos. En esos segundos de conexión, cuando es genuina, se transmite un mundo".

"Lula ha cambiado para mejor la existencia de mucha gente, y nunca está satisfecho porque sabe que se puede más. Que en un mundo más rico que nunca no podemos quedarnos tranquilos mientras siga habiendo pobres. También es claro en que hay que generar riqueza, y no olvida nunca, como obrero que es, que esa riqueza debe ser justamente distribuida y trabaja duro para ello", prosiguió.

También mencionó que "Lula ha sido un guardián también del planeta, en especial de su pulmón más importante, que es el Amazonas. Frente a la desforestación ha dicho basta, pero también ante la crisis climática se ha plantado frente a los países ricos a exigirles que son ellos los que más responsabilidad tienen".

Antes de terminar, dijo que el actual mandatario brasileño "ha estado en la cárcel por persecuciones de diverso tipo, pero no guarda rencor, es un hombre de paz. Quizás eso lo aprendió del gran Pepe (Mujica), que también fue su amigo. En cualquier caso, me consta que a él lo mueve el amor, y no el odio".

Cerró diciendo que "mañana son las elecciones y espero de todo corazón que Lula gane. Porque al final del día, Lula es humanidad. Con la esperanza intacta!".

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