Boric tras reunión con Bachelet: "Hoy día no estoy pensando en ninguna candidatura"

15 oct. 2026 - 13:11 hrs.

¿Qué pasó?

El expresidente Gabriel Boric descartó estar pensando en una nueva candidatura presidencial tras participar este jueves en una reunión convocada por la exmandataria Michelle Bachelet con líderes de partidos de oposición, en la fundación Horizonte Ciudadano.

Tras el encuentro, Boric sostuvo que el progresismo debe reflexionar sobre los resultados de la última elección y volver a conectar con la ciudadanía, en lugar de concentrarse en las próximas disputas electorales.

Boric descarta pensar en una candidatura

Consultado sobre una eventual candidatura, el exmandatario aseguró que ese tema no fue abordado durante la reunión y que tanto él como Bachelet coincidieron en que no correspondía instalar esa discusión.

"Hoy día no estoy pensando en ninguna candidatura, no es mi rol", afirmó Boric, quien también recordó el resultado de la última elección presidencial: "Nosotros perdimos y perdimos por harto la última elección. Y no fue hace tanto tiempo".

En esa línea, planteó que el progresismo debe preguntarse qué ocurrió en esos comicios y compartir sus reflexiones con la ciudadanía, en vez de limitarse a discutir entre sus propios representantes. "Esto no se trata de candidatura, pensar en lo que va a pasar en 3 años y medio más, creo que no tiene sentido hoy día", señaló.

Boric destaca su relación con Bachelet

Consultado por el papel que debería desempeñar Michelle Bachelet en el escenario político actual, Boric evitó hablar en nombre de la expresidenta y recalcó que fue ella quien convocó la reunión y lo invitó a participar.

Sin embargo, destacó la relación que mantienen y la posibilidad de seguir compartiendo experiencias y conversando sobre el futuro del país. "Con la presidenta tenemos mucha confianza, vamos a seguir trabajando juntos, vamos a seguir discutiendo de política, de la vida".

El repaso de Boric al Gobierno de Kast

Durante su intervención, el expresidente llamó a los partidos opositores a salir a las calles, plazas y espacios comunitarios para escuchar a las personas y recuperar la confianza en la política. "Tenemos que salir a hablar con la gente en las calles, en las plazas, en los centros deportivos", sostuvo, y agregó que ha buscado impulsar ese acercamiento mediante visitas a escuelas y liceos.

Boric también cuestionó que el actual Gobierno responsabilice a la administración anterior por los problemas del país: "Andar echando la culpa a otro no construye nada, no soluciona nada y evade las responsabilidades y erosiona la confianza", manifestó.

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