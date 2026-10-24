¿Cómo se obtiene el beneficio de la gift card de BancoEstado de $100.000?

24 oct. 2026 - 21:00 hrs.

BancoEstado contempla una gift card asociada a uno de sus productos. Para obtenerla, se debe cumplir con ciertos requisitos y respetar algunos plazos.

Actualmente, el beneficio es de $100.000 y la promoción está vigente hasta el 31 de octubre de 2026.

Seguro automotriz

Para obtener la gift card, se debe contratar por primera vez una póliza del Seguro Automotriz a través de BancoEstado Corredores de Seguros.

En el caso de vehículos usados, la aseguradora debe aprobar la inspección correspondiente. Para vehículos nuevos, se deben cumplir las condiciones de aceptación establecidas para la factura.

Además, se requiere un mandato PAC o PAT activo para el cobro del seguro.

Activación de la gift card

La aseguradora enviará, al correo registrado al contratar la póliza, las instrucciones para activar el beneficio.

La contratación del seguro se puede realizar por internet, en sucursales de BancoEstado o mediante su call center. En cualquiera de esos casos, recibirás tu gift card 15 días hábiles después del cobro de la primera cuota del plan contratado.

Cuando recibas el correo electrónico con las instrucciones, tendrás tres meses para activarla en el sitio web del proveedor indicado.

Tras concretar ese paso, tendrás hasta un año para usar el monto en los comercios adheridos, según las condiciones informadas.

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