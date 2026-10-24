Casi 1.000 detenidos en Francia durante nuevas protestas contra el costo de la vida

24 oct. 2026 - 20:45 hrs.

¿Qué pasó?

Casi 1.000 personas fueron detenidas este sábado en Francia, en el marco de una nueva jornada de multitudinarias manifestaciones contra el encarecimiento de la vida. Así lo informó el ministro del Interior, Laurent Nuñez, quien advirtió que la cifra podría aumentar durante las próximas horas.

Pese al número de detenciones, la autoridad aseguró que las movilizaciones “transcurrieron sin problemas”, aunque reconoció que las fuerzas de seguridad se enfrentaron en algunos momentos con grupos considerados de riesgo.

Nuñez apuntó a la presencia de manifestantes vestidos de negro, a quienes describió como “militantes de la extrema izquierda radical, de la ultraizquierda”. Según explicó, estos grupos protagonizaron incidentes que requirieron la intervención policial.

Las manifestaciones se desarrollaron en distintas ciudades del país, en medio del descontento por el aumento del costo de la vida y las demandas relacionadas con las condiciones del sistema educativo.

La jornada se realizó bajo un amplio despliegue de seguridad, luego de los episodios de violencia y saqueos registrados durante las movilizaciones de la semana anterior. Las autoridades buscaban evitar que se repitieran los daños a comercios y los enfrentamientos entre manifestantes y policías.

De acuerdo con el balance del Ministerio del Interior, las detenciones superaron ampliamente las registradas a la misma hora durante las protestas del fin de semana anterior, cuando se habían contabilizado 385 arrestos.

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