Francia desplegará militares en las calles ante nuevas manifestaciones y tensión social

21 oct. 2026 - 07:16 hrs.

¿Qué pasó?

Francia se prepara para una nueva jornada de manifestaciones este sábado, en medio de un escenario de tensión social. El Gobierno anunció un amplio despliegue policial y la participación de efectivos militares para reforzar la seguridad en distintas ciudades del país.

Durante una sesión de la Asamblea Nacional el martes, el primer ministro, Sébastien Lecornu, adelantó que se desplegará un número importante de policías para enfrentar las movilizaciones.

Por su parte, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció que algunas unidades militares apoyarán el dispositivo policial, con el objetivo de restablecer el orden tras los disturbios registrados durante el fin de semana.

La presencia de militares en las calles podría tener un efecto disuasivo, aunque también existe preocupación por la posibilidad de que su despliegue aumente la tensión durante las manifestaciones.

Toque de queda y tensión por disturbios

En paralelo, cerca de 80 universidades y centros públicos de educación exigen un incremento de mil millones de euros en el presupuesto para 2027. A esto se suma la situación en distintas localidades francesas, donde se han decretado toques de queda nocturnos, incluidos sectores de París, Lyon, Niza y Marsella.

En tanto, la Fiscalía de París investiga la muerte de un hombre en las inmediaciones de la plaza de la República y la agresión policial contra un socorrista durante los disturbios del fin de semana.

En medio de este escenario, el presidente Emmanuel Macron se encuentra de gira por el Golfo, desde donde aseguró un suministro adicional de 200 mil toneladas mensuales de diésel. Su ausencia del país coincide con los preparativos para una nueva jornada de movilizaciones.

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