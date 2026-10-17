"El gobierno debe poner fin a su represión": Un manifestante pierde una mano por una granada en las protestas en Francia

17 oct. 2026 - 13:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un manifestante perdió una mano este sábado en Saint-Étienne, en el centro de Francia, por la explosión de una granada lanzada por las fuerzas de seguridad, informó a la AFP una fuente cercana al caso.

Según las primeras informaciones, el manifestante habría recogido la granada con la mano. La fuente no precisa el tipo de artefacto utilizado.

La principal central sindical francesa, la CGT, afirmó que unas 500.000 personas participaron este sábado en 1.750 manifestaciones en todo el país para protestar contra el aumento del costo de vida.

"El gobierno debe poner fin a su represión y responder de inmediato a las reclamaciones sociales", señaló el sindicato en un comunicado enviado a la AFP, después de que la policía utilizara gases lacrimógenos, granadas de dispersión y cañones de agua contra manifestantes.

Algunos de ellos se enfrentaron a las fuerzas de seguridad o irrumpieron en edificios públicos.

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