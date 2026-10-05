Avión con la puerta de carga más grande del mundo realiza su primer vuelo: Puede llevar hasta 111 toneladas

05 oct. 2026 - 15:28 hrs.

¿Qué pasó?

El Airbus A350F, nuevo carguero desarrollado por Airbus, realizó con éxito su primer vuelo, el pasado 29 de septiembre dando inicio a una campaña de ensayos en vuelo que se extenderá por más de nueve meses.

La aeronave fue equipada con instrumentos especiales para las pruebas, permaneció 4 horas y 10 minutos en vuelo y alcanzó una altitud de 25.000 pies. La operación estuvo a cargo de una tripulación especializada de Ensayos en Vuelo de Airbus.

El carguero con la puerta de carga más grande del mundo

Uno de los elementos que distinguen al A350F es su capacidad para transportar grandes volúmenes de carga. El avión puede alcanzar una carga útil de hasta 111 toneladas y cuenta con un alcance de hasta 8.700 kilómetros, características que le permitirán operar en rutas internacionales de largo recorrido.

Además, el modelo incorpora la puerta de carga principal más grande de su categoría, diseñada para facilitar el ingreso y la salida de mercancías de gran tamaño.

Durante este primer vuelo, la tripulación realizó pruebas destinadas a comprobar la aeronavegabilidad básica del avión, sus cualidades de vuelo y el funcionamiento de sus sistemas principales.

airbus.com

Más de 100 pedidos

El A350F está fabricado con más de un 70% de materiales avanzados y tiene un peso máximo al despegue 46 toneladas inferior al de aviones de la competencia con capacidades similares.

La aeronave estará equipada con motores Rolls-Royce Trent XWB-97, con los que Airbus asegura que podrá reducir hasta en un 40% el consumo de combustible y las emisiones de carbono frente a cargueros de capacidad y alcance similares.

A finales de agosto de 2026, el A350F acumulaba 115 pedidos de 14 clientes identificados y había alcanzado hasta un 59% de cuota de mercado en la categoría de cargueros de gran tamaño.

El segundo prototipo, identificado como MSN 701, se encuentra en una fase avanzada de ensamblaje final y próximamente ingresará al taller de pintura.