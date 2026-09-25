Youtuber muestra los microdepartamentos de 8 metros cuadrados en París: ¿Cómo son y cuánto cuestan?

25 sept. 2026 - 15:52 hrs.

¿Qué pasó?

Una cama instalada a pocos centímetros del techo, una cocina en la que cuesta moverse y un baño en el que, según cuenta, apenas cabe una persona. Esa fue la experiencia que vivió el youtuber mexicano Omar Contreras durante los 15 días que arrendó un pequeño departamento en pleno centro de París, Francia.

El creador de contenido, del canal de YouTube "Ciudad Viva con Omar", decidió registrar cómo era vivir en uno de estos reducidos espacios. Al ingresar, una de sus primeras dificultades fue encontrar dónde dejar su maleta, debido al poco espacio disponible.

"En Francia hay una ley que dicta 9 metros cuadrados para vivir en una casa. Yo vivo en una de un poco menos. Bienvenidos a mi casa en París, Francia", contó al mostrar por primera vez el lugar.

Así es el pequeño departamento

El espacio está distribuido en distintos niveles. Para llegar hasta la cama, Omar debe subir una escalera, ya que esta se encuentra instalada en altura y a poca distancia del techo.

El baño y la cocina también tienen dimensiones reducidas. "Apenas quepo", comentó al mostrar el primero, mientras que en la cocina prácticamente no quedaba espacio para desplazarse.

La falta de espacio se hizo aún más evidente cuando abrió la mesa plegable y las sillas que le dejaron para trabajar. Con ambos elementos instalados, el espacio para moverse quedó todavía más limitado.

¿Cuánto cuesta vivir en estos espacios?

"Este departamentito no está en las periferias de París. No, señor. Estoy hospedado en pleno centro de París. En esos edificios que salen en las imágenes bonitas de París", explicó.

A partir de su experiencia, el youtuber también entregó los valores que encontró para este tipo de alojamiento. Según relató, un estudio pequeño, con una cocineta, puede rondar los 650 euros mensuales (más de $700.000), mientras que un cuarto como el que ocupó puede costar entre 400 y 450 euros (más de $430.000 y casi $500.000).

En sectores cercanos a las zonas turísticas, agregó, el precio puede ser aún mayor.

La experiencia después de varios días

Con el paso de los días, Omar comenzó a mostrar otra parte de la experiencia: permanecer dentro del departamento durante sus momentos de descanso.

"De hecho, llega un momento en que tienes que quedarte aquí, estás cansado, ya no quieres salir, ya conociste los alrededores y grabar videos es caminar mucho, es bastante cansado porque no traes auto, no traes coche. Llegó un momento en que dices me quiero quedar a descansar", relató.

"Hoy fue un día de descanso, pero llega un momento, ya aquí tengo alrededor de 4 días, en que se vuelve muy pesado estar aquí, realmente, es muy duro. No me quiero imaginar... O sea, personas que viven aquí, que están todo el día o tienen que estar estudiando o quieren descansar, no sé cómo le hacen, no sé cómo le pueden hacer para sobrevivir en este espacio tan pequeño".

"Vean cómo tengo las cosas amontonadas... Es muy claustrofóbico. Es difícil, es bastante difícil", señaló.

A los 10 días prefería no volver

La experiencia continuó hasta que Omar llegó al décimo día de su estadía. Para entonces, contó que comenzó a buscar alternativas para pasar más tiempo fuera del departamento.

"Ya voy a cumplir 10 días aquí en París y lo que menos quiero hacer es llegar al cuarto, si así se le puede decir. A veces hago tiempo en otras partes, en un café o me quedo sentado más de lo normal porque pues estar encerrado ahí no es negocio", relató.

Finalmente, el youtuber reflexionó sobre la adaptación a este tipo de espacios y planteó que acostumbrarse a ellos no debería significar dejar de buscar mejores condiciones.

"A todo se acostumbra uno, pero lo importante, creo yo, es no acostumbrarte a esto y salir adelante de alguna forma y poder encontrar algo un poco mejor", sostuvo.