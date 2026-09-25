"Las voy a cuidar": Sammis Reyes dedica mensaje a Emilia Dides y a su hija en medio de rumores sobre su relación
- Por Paz Morales
Emilia Dides y Sammis Reyes han vivido días marcados por los rumores en torno a su relación, luego de que en distintos espacios de farándula comenzaran a surgir versiones sobre un posible distanciamiento entre ambos, a lo que se sumaron especulaciones sobre una eventual infidelidad de Sammis.
Pese a esto, Emilia, quien ya había negado los rumores y afirmado en el programa Fiebre de Canto que ambos estaban bien y que continuaban juntos, demostró su apoyo a Sammis incluso en sus redes sociales.
Esta vez, fue Sammis quien compartió públicamente un mensaje de cariño para Emilia, comentando en una publicación que subió la modelo junto a la hija de ambos: "Son lo más lindo que me ha pasado en la vida".Ir a la siguiente nota
El mensaje de Sammis para Emilia
En su cuenta de Instagram, Emilia Dides publicó un tierno registro en que aparece jugueteando con su hija junto a Sammis, Mía Ignacia.
Ver esta publicación en Instagram
"Son lo más lindo que me ha pasado en la vida. Las voy a cuidar hasta mi último día. Las amo con todo mi corazón", comentó Sammis.
La publicación rápidamente se llenó de comentarios de seguidores que saludaron a la pareja y la felicitaron por su familia. Entre las respuestas aparecieron algunas amigas de Emilia, como Inna Moll, Miss Universo Chile 2025, a quien Dides entregó la corona tras haber sido la ganadora del certamen en 2024.
Leer más de
Notas relacionadas