"Las voy a cuidar": Sammis Reyes dedica mensaje a Emilia Dides y a su hija en medio de rumores sobre su relación

25 sept. 2026 - 15:50 hrs.

Emilia Dides y Sammis Reyes han vivido días marcados por los rumores en torno a su relación, luego de que en distintos espacios de farándula comenzaran a surgir versiones sobre un posible distanciamiento entre ambos, a lo que se sumaron especulaciones sobre una eventual infidelidad de Sammis.

Pese a esto, Emilia, quien ya había negado los rumores y afirmado en el programa Fiebre de Canto que ambos estaban bien y que continuaban juntos, demostró su apoyo a Sammis incluso en sus redes sociales.

Esta vez, fue Sammis quien compartió públicamente un mensaje de cariño para Emilia, comentando en una publicación que subió la modelo junto a la hija de ambos: "Son lo más lindo que me ha pasado en la vida".

El mensaje de Sammis para Emilia

En su cuenta de Instagram, Emilia Dides publicó un tierno registro en que aparece jugueteando con su hija junto a Sammis, Mía Ignacia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por EMI D (@emiliadides)

"Son lo más lindo que me ha pasado en la vida. Las voy a cuidar hasta mi último día. Las amo con todo mi corazón", comentó Sammis.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de seguidores que saludaron a la pareja y la felicitaron por su familia. Entre las respuestas aparecieron algunas amigas de Emilia, como Inna Moll, Miss Universo Chile 2025, a quien Dides entregó la corona tras haber sido la ganadora del certamen en 2024.

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