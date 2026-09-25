"Ni el ministro de Defensa sabe lo que el Gobierno firmó": Diputada Yeomans cuestiona adhesión de Chile al Escudo de las Américas

25 sept. 2026 - 13:08 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Radio Infinita, la diputada y presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, cuestionó la adhesión de Chile al Escudo de las Américas de Donald Trump y advirtió que "se están rompiendo tradiciones de Estado".

"Ni el ministro de Defensa sabe lo que se firmó"

La diputada calificó el acuerdo como una "contradicción" para quienes "se dicen patriotas”, apuntando especialmente al Partido Republicano.

Yeomans sostuvo que faltó "una visión de Estado" y afirmó que la decisión rompe con una tradición de "no alineación" y defensa del multilateralismo.

La parlamentaria también cuestionó la falta de transparencia y afirmó que "una cosa es lo que se dice desde el Gobierno de Chile y otra cosa es lo que se ha declarado y también difundido desde Estados Unidos".

Según Yeomans, el acuerdo no estaría vinculado únicamente a seguridad y el combate al narcotráfico, sino también a materias económicas, incluyendo "la posibilidad de tener voz" sobre minerales críticos por parte de Estados Unidos.

La presidenta del FA sostuvo que la decisión podría traer "costo a todos los chilenos" y acusó una alineación con Estados Unidos y Donald Trump que, a su juicio, "daña la autonomía de nuestro país”.

Finalmente, vinculó sus críticas con la interpelación al canciller y cuestionó que incluso dentro del Gobierno se sepa qué se firmó: "Si ni el ministro de Defensa sabe lo que el Gobierno de Chile firmó, es que ni el Gobierno lo sabe".