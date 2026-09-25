Tras más de 13 años: esta es la fecha en que volverán a circular los buses por calle Bandera

25 sept. 2026 - 12:43 hrs.

¿Qué pasó?

Calle Bandera es una de las calles más icónicas del centro de Santiago, reconocida por sus tiendas de ropa americana o "vintage". Sin embargo, durante el último tiempo ha hecho noticia por otros motivos, como el futuro cambio de su tradicional paseo peatonal, inaugurado en diciembre de 2017.

El espacio dejará de ser exclusivamente para peatones y, próximamente, el transporte público volverá a circular por el lugar.

¿Cuál es la fecha en que volverán los buses a calle Bandera?

De acuerdo con lo informado por El Mercurio, las autoridades fijaron el viernes 2 de octubre como la fecha tentativa para la reinauguración del tránsito de microbuses por calle Bandera.

Para lograr una adaptación progresiva del flujo vehicular y peatonal, se proyecta un periodo de marcha blanca durante el fin de semana del sábado 3 y domingo 4 de octubre. El objetivo es que el nuevo esquema de transporte público en el sector comience a regir normalmente a partir del lunes 5 de octubre.

Con este hito se pondrá fin a un periodo de más de 13 años sin locomoción colectiva por dicha arteria, interrumpida en junio de 2013 por los trabajos de construcción de la Línea 3 del Metro. Esto permitirá conectar nuevamente el sector de San Diego con el extremo norte de la Alameda a través del paso bajo nivel.

¿Cómo funcionará el nuevo trazado y qué recorridos pasarán?

El nuevo diseño del eje Bandera contemplará una combinación entre zonas semipeatonales y pistas dedicadas a la movilización de pasajeros y vehículos particulares:

Tramo semipeatonal (desde la salida del túnel de la Alameda hasta Compañía): Contará con una pista para buses y una vía peatonal. Para evitar que los microbuses alcancen altas velocidades, el espacio destinado a los peatones se irá alternando de vereda (pasando del lado oriente al poniente según la cuadra), un diseño de entorno que obliga a los conductores a mantener una velocidad máxima de 30 km/h.

(desde la salida del túnel de la Alameda hasta Compañía): Contará con una pista para buses y una vía peatonal. Para evitar que los microbuses alcancen altas velocidades, el espacio destinado a los peatones se irá alternando de vereda (pasando del lado oriente al poniente según la cuadra), un diseño de entorno que obliga a los conductores a mantener una velocidad máxima de 30 km/h. Tramo mixto (desde Compañía hasta General Mackenna): Contará con dos vías en total, distribuidas en una pista Solo Bus para el transporte público y otra destinada al tránsito de vehículos particulares. En este tramo el límite de velocidad será de 50 km/h.

En cuanto a los servicios de Red Movilidad que utilizarán este recorrido para conectar la ciudad de sur a norte, se confirmó el retorno de las líneas 201, 301, 306 y el servicio nocturno 264.

Finalmente, Louis de Grange biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, señaló en su cuenta de X, que la reapertura será clave para la movilización de la Región Metropolitana: "Permitirá acortar tiempos de viaje, reducir costos de operación y disminuir emisiones, mejorando la conectividad entre el sur y el norte de Santiago y haciendo más eficiente y sustentable la movilidad urbana", cerró.