¿Proyectos en La Vega o Estación Mapocho? Los sectores en que los Creadores del MUT han puesto sus ojos para nuevos proyectos

24 sept. 2026 - 17:24 hrs.

¿Qué pasó?

El Mercado Central, La Vega y Estación Mapocho aparecen en el radar de Territoria como una zona con potencial para nuevos proyectos. La firma creadora del MUT ya participa en iniciativas en el centro de Santiago y ahora también observa con interés este sector.

El tema fue abordado este jueves en el Congreso de Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias, durante el panel “El Centro Vuelve al Centro”, que reunió a representantes de distintas empresas vinculadas al desarrollo de la capital.

"Estamos viendo el Centro con muchísimo interés"

De acuerdo a La Tercera, Josefa Errázuriz, jefa de contenidos y programación de NIDO Lucía de Territoria, detalló que la firma actualmente está involucrada en NIDO Lucía, ubicado en el antiguo edificio de Enel, y en el proyecto de la Bolsa de Santiago. A esto se suma una eventual iniciativa en el Club de la Unión, que todavía se encuentra en conversaciones.

“Desde Territoria hace ya al menos 3 años estamos viendo el Centro de Santiago con muchísimo interés (...) Nos dimos cuenta del valor desde el punto de vista arquitectónico, patrimonial del centro. Eso nos hizo migrar de la comuna de Las Condes al centro de Santiago”, relató Errázuriz.

El sector que mira Territoria

“Pero también tenemos mucho interés en un proyecto en la zona de los mercados, donde está el Mercado Central, la Vega, Estación Mapocho. Porque ahí en unos años más van a pasar cuatro estaciones de Metro, que sin duda va a generar un flujo que estamos viendo con mucho interés. También creo que hay mucho interés del sector público y de las autoridades de reactivar y mejorar todo ese sector de la ciudad también”, señaló Errázuriz.

La ejecutiva explicó que esta mirada forma parte de una estrategia más amplia para desarrollar distintos puntos de actividad en el centro. “Estamos viendo la reconversión o el retorno al centro desde el punto de vista un poco más general. Estamos viendo poder generar distritos, polos y lugares donde el centro y la ciudad se van activando”, sostuvo.

En paralelo, la discusión del panel estuvo marcada por los desafíos que enfrenta la recuperación del centro, entre ellos la seguridad y el aseo, el turismo, la actividad económica y las condiciones para desarrollar nuevos proyectos.

Buscan incentivos para atraer empresas

Enzo Parodi Larraín, director de Asset Management Real Estate de BTG Pactual y de la Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago (Tuchs), explicó en el mismo medio que la agrupación trabaja en tres áreas: seguridad y aseo, turismo y reactivación económica.

Además, señaló que buscan establecer una mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda para presentar una propuesta de incentivos tributarios que permita que más empresas vuelvan a instalar sus lugares de trabajo en Santiago Centro.

“Las empresas privadas están volviendo a arrendar en el centro, aunque no las grandes. Las cosas han mejorado bastante. Los cambios son notables, pero nos falta harto camino por recorrer. Es un trabajo de largo plazo, colaborativo”, afirmó.

Más de 200 mil metros cuadrados de oficinas disponibles

Paz Serra, directora de Urvana Consultores, expuso que “aquí falta un incentivo económico un poco más permanente y más profundo. Si bien estamos enfrentando cambios que se vienen, a mí me encantaría que hubiera cambios, aunque sean naturales, pero territoriales al centro de Santiago, o sea, que tengan ese límite de la zona céntrica, porque realmente es una oportunidad. Hoy en día hay más de 200.000 metros cuadrados de vacancias de oficinas en el centro de Santiago, esa vacancia no puede sino ser una oportunidad”, planteó.

Serra mencionó además medidas aplicadas en otros países para recuperar sus zonas céntricas, entre ellas exenciones tributarias, subsidios a las tasas de crédito y facilidades para acceder a financiamiento.

Este último punto también fue planteado por Parodi, quien advirtió sobre las dificultades que enfrentan actualmente los proyectos para conseguir recursos. “Sin duda está costando conseguir financiamiento para los proyectos. Eso es algo en lo que tenemos que avanzar para que los bancos y las compañías de seguro pierdan el miedo”, indicó.