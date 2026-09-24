Xi Jinping advierte a Trump por Taiwán y pide "prudencia" de EEUU ante su independencia

24 sept. 2026 - 17:03 hrs.

¿Qué pasó?

Xi Jinping, recibido con toda pompa por parte de Donald Trump, aprovechó su visita a la Casa Blanca para abogar por la convivencia pacífica entre Washington y Pekín, sin dejar de marcar las líneas rojas de China en algunos temas.

Ante un presidente estadounidense que aseguró haber construido con él una relación de "gran amistad", el dirigente chino mantuvo un tono más sobrio. Xi Jinping pidió a su par estadounidense "mantener una relación sin conflicto ni confrontación" entre ambos países, durante una declaración a la prensa.

"Nuestras dos fuerzas armadas deben mantener un diálogo regular y mejorar los mecanismos de comunicación y prevención de crisis", propuso.

Guerra en Irán

Xi pidió a Washington y Teherán que resuelvan sus diferencias "lo antes posible" mediante la negociación, según declaraciones difundidas por la agencia estatal Xinhua mientras ambos líderes se reunían en la Casa Blanca.

China, aliada de Irán, sufre las repercusiones del conflicto desencadenado por el multimillonario republicano, que ha provocado la disparada del precio de los combustibles.

El mandatario chino también lanzó una advertencia sobre el espinoso asunto de Taiwán, instando a Washington a actuar con "prudencia" respecto a su independencia, según la misma fuente.

China reclama esta isla autónoma como parte de su territorio, mientras que Washington apoya militarmente a Taiwán, aunque sin reconocerlo como Estado soberano.

IA bajo "control humano"

Xi Jinping afirmó además en su discurso que tanto Pekín como Washington tenían "la capacidad y la responsabilidad" de desarrollar la inteligencia artificial bajo "control humano". La IA, así como la seguridad y la tecnología, son "temas apremiantes", dijo Trump al recibirlo.

Pero poco antes, en redes sociales, Trump había reiterado: "Quiero dejarla exactamente donde está", en alusión a la regulación de este sector.

"Las decisiones que tomemos hoy en estos ámbitos pueden promover la paz y la prosperidad durante décadas y décadas", añadió el republicano.

En la IA, Trump es partidario de mantener lo que considera ventaja estadounidense. El republicano se muestra contrario a la petición de los patrones de las principales firmas de la IA, como Anthropic y OpenAI, de crear un marco regulatorio ante el vertiginoso avance de sus propias investigaciones.

Esos patrones han sido invitados al banquete de honor en la noche del jueves.

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