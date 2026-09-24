Jorge Ugalde seguirá en prisión preventiva por triple homicidio en La Reina: Tribunal rechaza argumentos de su defensa

24 sept. 2026 - 15:58 hrs.

¿Qué pasó?

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió mantener la prisión preventiva de Jorge Ugalde, imputado por el triple homicidio de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos, ocurrido en octubre de 2025 en la comuna de La Reina.

La decisión se tomó luego de que el tribunal revisara los antecedentes presentados por la defensa, que buscaba modificar la medida cautelar y cuestionó los elementos que vinculan a Ugalde con los crímenes.

El fiscal de la Fiscalía Oriente, Francisco Lanas, señaló que la defensa no logró desvirtuar los antecedentes reunidos durante la investigación.

“El tribunal estimó que los antecedentes acompañados por la defensa no eran suficientes para desvirtuar los elementos de cargo que hemos mantenido durante este tiempo de investigación, manteniéndose la prisión preventiva”, afirmó.

Fiscalía cuestiona peritaje sobre el perro

Durante la audiencia, la defensa presentó argumentos relacionados con una máscara de gorila encontrada en el domicilio y que contenía sangre de Eduardo Cruz-Coke. Según la hipótesis planteada, el perro que vivía en la casa habría trasladado la máscara por distintos lugares del inmueble y luego la habría dejado nuevamente en una vitrina.

Sin embargo, el fiscal cuestionó esa explicación y sostuvo que no resulta lógica. “Esta máscara se habría impregnado en la sangre de la víctima, para luego volver a colocar la máscara en esta vitrina. El tribunal razona sobre eso, que incluso que haya sido una tercera persona la que haya vuelto a poner la máscara en el lugar de esta vitrina, es algo que no se sostiene de manera lógica”, explicó Lanas.

Fiscalía descarta abrir investigación contra otras personas

La defensa también había cuestionado que la investigación no considerara a otras personas como posibles responsables de los homicidios.

Al respecto, Lanas sostuvo que para abrir nuevas líneas investigativas se requieren antecedentes concretos. “Aquí no se trata de salir a pescar. Hay que tener no solamente sospechas, sino otros elementos concretos que permitan iniciar una investigación u otro hilo investigativo”, afirmó.

El persecutor agregó que, hasta ahora, no existen elementos que permitan situar a otras personas en el rango horario de los homicidios.

“Hasta ahora, lo único que estaría claro entonces es que Ugalde estaría dentro del domicilio cuando ocurren todos los hechos”, señaló, mencionando además otros antecedentes expuestos durante la audiencia, como la compra de la máscara, la adquisición de un arma, inconsistencias en los horarios de llamadas y hallazgos de ADN.

De esta manera, Ugalde continuará cumpliendo prisión preventiva mientras avanza la investigación.

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