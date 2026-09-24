No ir al consultorio a las 5 de la mañana por una hora: los cambios digitales que prepara el Minsal para la atención primaria

24 sept. 2026 - 15:57 hrs.

Llegar al Cesfam antes de que amanezca, hacer fila con frío y esperar que alcancen los números para conseguir una hora es una escena conocida para muchos usuarios de la atención primaria en Chile. Terminar con esa postal es uno de los objetivos que la ministra de Salud, May Chomali, vinculó a la agenda digital de su cartera.

En declaraciones difundidas por Fundación País Digital, la ministra señaló que el ministerio desarrolla varios proyectos de salud digital con un propósito concreto: que los pacientes no tengan que ir "a los consultorios a las 5 de la mañana a pedir una hora".

Chomali será parte del Summit para la Salud del Futuro, que se realizará el miércoles 7 de octubre como parte del XIV Summit País Digital, coorganizado con el Programa Transforma Innovación en Salud de Corfo. Allí, expertos de Dinamarca, Brasil, Argentina y Chile discutirán cómo pasar de experiencias aisladas a un sistema de salud digital integrado hacia 2030.

Los tres frentes digitales que menciona la ministra Chomali

Según la ministra, el Ministerio de Salud trabaja en tres líneas. La primera es la reorganización de Salud Responde, el servicio de orientación telefónica del ministerio. La segunda es un proyecto para que los pacientes puedan contactarse con su centro de APS (atención primaria de salud) de forma más simple. La tercera es la interoperabilidad: que exista una ficha clínica compartida entre la atención primaria y la secundaria, es decir, entre consultorios, hospitales y especialistas.

En sus declaraciones, la autoridad no entregó plazos ni detalles técnicos, por lo que por ahora se trata de líneas de trabajo en curso y no de servicios con fecha de lanzamiento. Lo que sí definió es el objetivo: facilitar el tránsito del paciente entre un nivel de atención y otro, e incluso entre su domicilio y su consultorio.

El énfasis no es casual. Chomali, médica cirujana de la Universidad de Chile con magíster en Epidemiología, dirigió el CENS (Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud) antes de asumir el cargo el 11 de marzo de 2026, según informó el Minsal. Además, llega a esta agenda con buena evaluación ciudadana: de acuerdo con Emol, obtuvo 57% de aprobación en la encuesta Cadem de fines de agosto y es la ministra mejor evaluada del gabinete.

Ficha clínica compartida: qué es la interoperabilidad y qué dice la ley

La interoperabilidad busca que el historial médico de una persona la acompañe sin importar dónde se atienda. En la práctica, apunta a que el médico del hospital que recibe una derivación pueda ver lo que se registró en el Cesfam, y viceversa. Entre otras cosas, eso reduce la repetición de exámenes y el riesgo de decisiones clínicas tomadas con información incompleta.

Chile ya tiene una base legal para esto. La Ley N° 21.668, disponible en la Biblioteca del Congreso Nacional, fue publicada en el Diario Oficial el 28 de mayo de 2024 y modificó la Ley 20.584 de Derechos y Deberes de los Pacientes para establecer que las fichas clínicas deben poder compartirse entre prestadores públicos y privados.

La norma obliga a conservar la ficha clínica por al menos 15 años y encargó al Minsal actualizar, en un plazo de 18 meses, el reglamento que definirá cómo operará técnicamente ese intercambio de información. De ese reglamento depende que el derecho escrito en la ley se traduzca en sistemas que efectivamente conversen entre sí.

No es la primera promesa contra las filas de madrugada

El objetivo de terminar con las filas en los consultorios tiene al menos siete años de historia digital. En mayo de 2019, el entonces ministro de Salud Emilio Santelices presentó en el Cesfam Doctor Alejandro del Río, en Puente Alto, el agendamiento remoto de horas del Hospital Digital, que funcionaba con RUT y Clave Única. En su marcha blanca se agendaron 636 citas y solo un 2% de los pacientes no se presentó.

Desde 2022 opera además TeleSalud, la plataforma del Minsal que permite a los inscritos en los Cesfam adheridos solicitar atención a distancia. Según el propio sitio, un profesional prioriza cada solicitud según la necesidad clínica y suele responder en menos de 24 horas. Su implementación ha sido progresiva, centro por centro, y la entrega presencial de horas se mantiene.

Por eso, el diagnóstico que comparten los especialistas convocados al Summit no apunta a la falta de herramientas, sino a que muchas de ellas funcionan por separado.

Dinamarca, el espejo: 99% de las recetas son electrónicas

El caso internacional central del encuentro será Dinamarca, uno de los sistemas sanitarios más digitalizados del mundo. Según Healthcare Denmark, la organización público-privada que promueve el modelo danés, hasta el 99% de las recetas llega a las farmacias por vía electrónica, y el 97% de las derivaciones a hospitales, especialistas y psicólogos se realiza de forma digital.

El eje de ese sistema es Sundhed.dk, el portal nacional de salud danés, que recibe 2,3 millones de visitantes únicos al mes y es reconocido por el 96% de la población. A través de él, los ciudadanos pueden revisar su historial clínico, sus medicamentos, vacunas, resultados de laboratorio y citas.

Susanne Christensen, responsable de vinculación con socios de Healthcare Denmark, presentará cómo ese país comparte información entre hospitales, atención primaria y servicios municipales, y cómo los datos le permiten anticiparse a las necesidades de salud de la población.

El nudo: datos fragmentados y el potencial de la inteligencia artificial

Para Martín Kozak, gerente general en Chile de la empresa de tecnología sanitaria InterSystems, el país tiene una base digital relevante en salud, pero mientras la información siga repartida entre distintos sistemas e instituciones será difícil usar la inteligencia artificial de forma segura y a escala. Según planteó, antes de eso se necesita avanzar en interoperabilidad, estándares comunes y reglas claras de gobernanza de datos.

En el encuentro se presentarán experiencias en curso. El Dr. José Fernández, gerente general de Rayen Salud, expondrá sobre el uso de inteligencia artificial en la atención primaria municipal para identificar oportunidades de prevención y priorizar intervenciones. Cristián de la Fuente, gerente general de UC CHRISTUS, abordará el camino hacia una salud más predictiva y preventiva. La mirada regional estará a cargo del Dr. Leonardo Carvalho, del Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo, y del Dr. Carlos Otero, del Hospital Italiano de Buenos Aires, ambos especialistas en informática médica. Los organizadores no han adelantado cifras de resultados de estas experiencias.

El Summit para la Salud del Futuro se desarrollará entre las 15:00 y las 18:00 horas en el Hotel W de Las Condes. Cerrará con un panel sobre lo que Chile necesita para escalar la salud digital, con foco en las capacidades de los equipos de salud, la infraestructura, la gestión del cambio, la institucionalidad y la regulación.