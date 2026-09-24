Tras seis años de ausencia: reconocida tienda de equipamiento para la cocina y el hogar concreta su regreso a Antofagasta

24 sept. 2026 - 16:14 hrs.

¿Qué pasó?

El dinamismo económico e inmobiliario que experimenta la zona norte del país sigue posicionando a la región de Antofagasta como un polo muy atractivo para el retail. Muestra de ello es el retorno de una destacada firma especializada en equipamiento, diseño y tecnología para la cocina, que vuelve al mercado antofagastino tras haber cerrado su anterior tienda en 2019.

Se trata de Kitchen Center, cadena que oficializó la apertura de un nuevo punto de venta presencial en el mall Cenco Angamos, respondiendo a la alta demanda que la marca registraba en la zona a través de sus canales de venta digital.

Un espacio renovado y estratégico

La nueva sucursal, ubicada en el local 1020 del centro comercial, contempla una superficie de 170 metros cuadrados entre sala de ventas y bodega. El espacio fue diseñado bajo el último concepto arquitectónico de la marca, apostando por ambientes inspiracionales y cálidos para que los usuarios puedan interactuar con los productos.

El hito no es aislado: se enmarca en un plan de crecimiento para 2026 que involucra una inversión cercana a los $120 millones por cada nuevo local. Además de la reciente inauguración en Concón y este retorno a Antofagasta, la compañía proyecta sumar aperturas en La Serena, Osorno y el sector de La Fábrica, en la comuna de San Joaquín, alcanzando así un total de 25 tiendas a lo largo del país.

La oferta disponible y el impulso del mercado nortino

En el nuevo local, los clientes de la región podrán acceder a un catálogo presencial de más de 100 productos en exhibición, abarcando desde grandes electrodomésticos y línea blanca, como hornos empotrados, encimeras, campanas y refrigeradores, hasta menaje.

La decisión de volver a instalarse físicamente en la capital regional responde al sólido comportamiento del comercio local, impulsado por la actividad minera y la reactivación de proyectos residenciales, factores que convierten a Antofagasta en uno de los lugares de mayor importancia comercial del país.