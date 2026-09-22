Aerolínea nacional se corona como la mejor del año en premio internacional: Es la primera compañía latinoamericana en lograrlo

22 sept. 2026 - 15:55 hrs.

¿Qué pasó?

Un reconocimiento histórico para el transporte aéreo del continente. Grupo LATAM fue premiado como la “Aerolínea del Año” en los prestigiosos ATW Airline Industry Achievement Awards 2026, convirtiéndose en la primera compañía con sello latinoamericano en obtener este premio global en los más de 50 años de historia de la distinción.

La distinción, considerada uno de los más importantes de la industria de la aviación comercial a nivel internacional, es entregada por la publicación especializada Air Transport World (ATW) a través de un panel de expertos, analistas y editores del sector aéreo global.

Las claves detrás del reconocimiento

La decisión del jurado se basó en el sólido desempeño que ha mostrado el grupo tras su reestructuración, destacando sus resultados financieros positivos, el crecimiento en la conectividad de pasajeros y sus operaciones de carga aérea.

Asimismo, la organización valoró el enfoque de sostenibilidad de la compañía y el despliegue de sus estrategias de gestión, las que le han permitido ampliar su red de destinos internacionales y mejorar los estándares de servicio en la región.

Celebración en Italia

La entrega oficial del galardón se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre de 2026 en Milán, Italia, durante una gala especial que se celebrará en el marco de la Cumbre Mundial de Líderes de Aerolíneas CAPA. En el evento, el CEO del Grupo LATAM, Roberto Alvo, recibirá la distinción en representación de la empresa.

Tras conocerse la noticia, el propio Alvo atribuyó el logro al trabajo interno de los últimos años para levantar una operación "más sólida, eficiente y sostenible", destacando que la meta a futuro sigue siendo reforzar la conectividad entre América Latina y el resto del mundo.

En la 52.ª edición de estos premios globales, la industria también reconoció a otras aerolíneas, situando a la marca chilena junto a referentes internacionales como Cathay Cargo, premiada como operador de carga del año, y Scoot, elegida como la aerolínea ecológica de 2026.