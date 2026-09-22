Tienda de productos culinarios abre dos nuevos locales en Santiago y prepara su expansión a regiones

22 sept. 2026 - 12:22 hrs.

¿Qué pasó?

Una tienda especializada en productos gourmet y artículos para la cocina inició una nueva etapa de expansión en Santiago con la apertura de dos nuevos locales. La marca, adquirida por Kitchen Center en 2023, busca ampliar su presencia en la capital y, al mismo tiempo, reducir los tiempos de entrega de sus compras online.

Se trata de Coquinaria, que abrió esta semana una tienda en Espacio Urbano La Dehesa y durante octubre sumará un segundo local en Paseo Los Dominicos.

Con estas aperturas, la marca completará tres tiendas físicas propias en Santiago, considerando el local que tiene en Parque Arauco desde noviembre de 2025. A esto se suma su plataforma de comercio electrónico y la presencia de sus productos en 26 tiendas Kitchen Center a lo largo de Chile.

Dos nuevos locales en Santiago

Las nuevas tiendas tendrán entre 28 y 32 metros cuadrados, manteniendo un formato similar al de Parque Arauco, aunque cada una tendrá una propuesta visual diferente.

El local de Espacio Urbano La Dehesa está inspirado en los cafés franceses, con una gran vitrina hacia el acceso y una mesa exterior. Su ubicación también permitirá a Coquinaria llegar a un sector que hasta ahora no estaba cubierto por su servicio de despacho.

En tanto, el espacio de Paseo Los Dominicos fue diseñado considerando una característica particular del centro comercial: el recorrido en automóvil para mirar las tiendas. Por eso, incorporará elementos gráficos de mayor tamaño, pensados para ser identificados desde unos 200 metros de distancia.

La apertura de ambos locales representa una inversión conjunta de aproximadamente $200 millones, destinada principalmente a la infraestructura y ambientación de las tiendas.

Despachos el mismo día y una nueva modalidad express

La expansión física se desarrolla en paralelo con un plan para acelerar las compras realizadas por internet. Desde comienzos de 2026, Coquinaria ofrece despacho durante el mismo día para las compras realizadas antes de las 12:00 horas.

Actualmente, este servicio representa el 47% de los pedidos de la Región Metropolitana. Además, todas las tiendas físicas cuentan con despacho inmediato a través de Uber Eats.

La compañía trabaja ahora en un nuevo sistema de despacho express de tres horas para las compras realizadas directamente en su plataforma de e-commerce. En este caso, los productos serán enviados desde sus bodegas hacia los clientes.

También se contempla incorporar la posibilidad de retiro el mismo día en tienda, como una alternativa para quienes realizan sus compras por internet.

La empresa proyecta, además, cerrar 2026 con un resultado de e-commerce 20% por sobre su meta anual.

Nuevos canales y una categoría que gana espacio

Coquinaria mantiene una participación equilibrada entre sus ventas presenciales y digitales, mientras suma nuevos canales para comercializar sus productos. Durante este año ingresó a Mercado Libre, a la tienda de canje de millas de LATAM y a la plataforma Travel del Banco de Chile, donde sus productos pueden adquirirse utilizando puntos.

A casi un año del lanzamiento de su línea propia de vajilla y accesorios de mesa, Tableware, esta categoría ya representa el 50% de las ventas de la marca, alcanzando una participación similar a la de los productos gourmet.

Los regalos corporativos también aparecen entre las áreas de crecimiento para el segundo semestre. Para este segmento, la compañía proyecta un aumento de 35% respecto del año pasado, con cajas personalizables que van desde los $5.990 hasta alternativas boutique de $99.990.

El rol de la fundadora y los planes para 2027

Alejandra Elgueta, fundadora original de Coquinaria, continúa vinculada al proyecto como consultora estratégica. Su labor se concentra en transferir conocimientos sobre proveedores y productos durante esta etapa de desarrollo de la marca bajo Kitchen Center.

Mientras tanto, el equipo ha ido construyendo una identidad propia, centrada en la combinación de accesorios de cocina y productos gourmet y en la experiencia asociada al uso de los productos.

Para 2027, Kitchen Center contempla sumar dos nuevas tiendas de Coquinaria. Una de ellas estaría en regiones, con Viña del Mar o Concón entre las alternativas que se están evaluando.

La otra se proyecta para Santiago, en un formato de calle y de mayor tamaño. La idea es desarrollar una tienda de barrio que permita profundizar el concepto de Coquinaria y generar una relación más cotidiana con sus clientes, con productos como quesos, mermeladas y otros alimentos gourmet.

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