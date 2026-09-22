Cómo ser tripulante auxiliar de cabina en Chile: los requisitos, la formación y el trámite para obtener la licencia DGAC

22 sept. 2026 - 12:30 hrs.

Ser tripulante auxiliar de cabina —el rol conocido popularmente como auxiliar de vuelo o "azafata"— es una de las profesiones aeronáuticas más buscadas por jóvenes chilenos que quieren desarrollar su carrera en la industria del transporte aéreo sin ser pilotos. En Chile, la labor está tipificada legalmente como una función técnica de seguridad de vuelo, muy distinta a la percepción popular de "hospitalidad comercial".

La única autoridad facultada para otorgar la licencia que habilita a ejercer estas funciones es la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), organismo dependiente de la Fuerza Aérea de Chile. La DGAC define los estándares, fiscaliza a los centros de instrucción, coordina la evaluación médica, administra los exámenes teóricos y prácticos, y emite finalmente la licencia oficial.

Estos son los detalles del proceso para acceder a la carrera y obtener la licencia en Chile.

¿Qué hace un tripulante auxiliar de cabina en Chile?

El tripulante auxiliar de cabina (TAC) es el responsable directo de la seguridad de los pasajeros a bordo de una aeronave comercial. Su trabajo principal no es servir a bordo, sino velar por que los procedimientos de emergencia, evacuación, primeros auxilios y contención de crisis se ejecuten correctamente.

Entre sus funciones formales están:

Ejecutar procedimientos de evacuación de emergencia en tierra y de amarizaje (aterrizaje forzoso en agua).

en tierra y de (aterrizaje forzoso en agua). Combatir incendios a bordo con extintores y equipos especializados.

con extintores y equipos especializados. Prestar primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar con desfibrilador externo (DEA).

y reanimación cardiopulmonar con desfibrilador externo (DEA). Manejar situaciones de despresurización súbita y aplicación de máscaras de oxígeno.

súbita y aplicación de máscaras de oxígeno. Coordinar con la tripulación de mando y con los pasajeros bajo el modelo internacional de Gestión de Recursos de Cabina (CRM).

¿Cuál es la autoridad que otorga la licencia?

La DGAC es el único organismo estatal facultado para emitir la licencia. Su regulación se basa principalmente en dos cuerpos normativos: el Reglamento DAR 63 (aprobado por Decreto Supremo N° 361 del Ministerio de Defensa Nacional) y la Norma Aeronáutica DAN 63, complementados por el DAR 01, el Código Aeronáutico y los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

La licencia es un documento público, personal e intransferible, que acredita la competencia técnica, la integridad psicofísica y el dominio de procedimientos de emergencia del titular.

¿Cuáles son los requisitos básicos para postular?

Los requisitos mínimos establecidos por la DGAC son:

Edad : mínimo 18 años cumplidos al momento de rendir las pruebas.

: mínimo 18 años cumplidos al momento de rendir las pruebas. Nivel educacional : enseñanza media completa aprobada, con certificado emitido por el Ministerio de Educación. Los postulantes con estudios en el extranjero deben convalidar los títulos.

: enseñanza media completa aprobada, con certificado emitido por el Ministerio de Educación. Los postulantes con estudios en el extranjero deben convalidar los títulos. Idioma : dominio integral del español para leer, hablar, escribir y comprender fluidamente.

: dominio integral del para leer, hablar, escribir y comprender fluidamente. Nacionalidad y residencia : cédula nacional de identidad chilena vigente. En el caso de extranjeros, permanencia definitiva vigente.

: cédula nacional de identidad chilena vigente. En el caso de extranjeros, permanencia definitiva vigente. Antecedentes personales: idoneidad moral y ausencia de antecedentes penales inhabilitantes, acreditados con el Certificado de Antecedentes para Fines Especiales.

La reglamentación aeronáutica no exige una estatura mínima o máxima, ni un peso específico. Pero las aerolíneas comerciales sí incorporan estándares operativos propios: por ejemplo, un alcance funcional de aproximadamente 2,12 metros con el brazo extendido, para poder operar equipos de emergencia ubicados en los compartimentos superiores de las aeronaves.

¿Qué es la Certificación Médica Aeronáutica Clase 2?

Antes de rendir los exámenes prácticos, el postulante debe obtener la Certificación Médica Aeronáutica (CMA) Clase 2. Es una evaluación de aptitud psicofísica emitida por el Centro de Medicina Aeroespacial (CEMAE) de la Fuerza Aérea, ubicado en Santiago, o por Médicos Examinadores Aeronáuticos acreditados por la Sección Medicina de Aviación (MEDAV) de la DGAC.

La evaluación cubre varios sistemas orgánicos:

Evaluación oftalmológica : agudeza visual (corregida o sin corregir) y discriminación de colores.

: agudeza visual (corregida o sin corregir) y discriminación de colores. Evaluación otorrinolaringológica : agudeza auditiva, permeabilidad de la trompa de Eustaquio y senos paranasales (para tolerar cambios de presión).

: agudeza auditiva, permeabilidad de la trompa de Eustaquio y senos paranasales (para tolerar cambios de presión). Evaluación cardiovascular : descarte de patologías coronarias, arritmias y cuadros hipertensivos no controlados.

: descarte de patologías coronarias, arritmias y cuadros hipertensivos no controlados. Evaluación neuropsiquiátrica : estabilidad emocional, control de impulsos y capacidad de resolución bajo estrés.

: estabilidad emocional, control de impulsos y capacidad de resolución bajo estrés. Tamizaje toxicológico para descartar consumo de sustancias psicoactivas.

¿Cómo es la formación en un Centro de Instrucción?

El postulante debe cursar y aprobar el programa de un Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC) certificado por la DGAC. La duración habitual es de 4 a 8 meses, con asistencia presencial rigurosa y una exigencia académica interna de aprobación superior al 80%.

El plan lectivo cubre los siguientes módulos:

Reglamentación y derecho aeronáutico : normativa DAR, DAN, Ley de Navegación Aérea y Código Aeronáutico.

: normativa DAR, DAN, Ley de Navegación Aérea y Código Aeronáutico. Seguridad de cabina y evacuación de emergencia : procedimientos para desalojar la aeronave en menos de 90 segundos.

: procedimientos para desalojar la aeronave en menos de 90 segundos. Lucha contra incendios y mercancías peligrosas : química del fuego, agentes extintores y manejo de bultos con sustancias restringidas.

: química del fuego, agentes extintores y manejo de bultos con sustancias restringidas. Medicina de aviación, primeros auxilios y RCP : fisiología del vuelo, reanimación con desfibrilador y botiquines médicos de a bordo.

: fisiología del vuelo, reanimación con desfibrilador y botiquines médicos de a bordo. Factores humanos y Gestión de Recursos de Cabina (CRM) : comunicación asertiva, liderazgo situacional y coordinación con la tripulación de mando.

: comunicación asertiva, liderazgo situacional y coordinación con la tripulación de mando. Supervivencia en ambientes hostiles: técnicas de supervivencia en mar, selva, nieve y desierto.

¿Cómo es el examen teórico de la DGAC?

Una vez completada la formación en el CIAC, el aspirante rinde el examen teórico institucional de la DGAC. La prueba se realiza por vía informática en las dependencias centrales de la DGAC en Santiago o en oficinas regionales autorizadas.

El contenido incluye aerodinámica, reglamentación DAN/DAR, factores humanos, fisiología de vuelo, mercancías peligrosas y primeros auxilios. Para aprobar se exige una calificación mínima del 75% en cada una de las materias evaluadas.

¿En qué consiste la prueba práctica de pericia?

Aprobado el examen teórico, el postulante es programado para rendir la prueba de pericia práctica de evacuación y amarizaje (ditching) ante un inspector de la DGAC. Se divide en dos partes:

La prueba de evacuación en tierra se ejecuta en simuladores de cabina a escala real. El inspector evalúa:

Evaluación de condiciones exteriores desde las ventanillas.

Operación de palancas de apertura de puertas en modos armado y desarmado.

Comandos de voz con volumen y asertividad adecuados.

Despliegue e inflado de toboganes de escape.

Combate de incendios reales en entornos oscuros o con humo simulado, usando máscaras de respiración autónoma.

La prueba de amarizaje (ditching) se rinde en piscinas autorizadas y evalúa:

Flotabilidad y natación autónoma con chaleco salvavidas reglamentario.

Salto desde el fuselaje simulado.

Maniobras de remolque de pasajeros heridos o inconscientes.

Despliegue de balsas de salvamento y organización del uso de kits de supervivencia marítima.

¿Qué es la habilitación de tipo de aeronave?

La licencia genérica de tripulante auxiliar de cabina no habilita por sí sola a volar comercialmente. Debe estar asociada a una habilitación de tipo por modelo de aeronave: familia Airbus A320, Boeing 737, Boeing 787, entre otros.

Esta capacitación adicional cubre los sistemas eléctricos y neumáticos de puertas, la operación de paneles de mando de cabina, los sistemas de oxígeno de emergencia y la ubicación de compartimentos técnicos específicos del modelo. Requiere aprobar un examen teórico y de maniobras operativas específicas.

¿Cómo se mantiene vigente la licencia?

La licencia no es perpetua. Para mantener sus atribuciones, el tripulante debe cumplir con las siguientes obligaciones:

Experiencia reciente : acreditar al menos 5 tramos de vuelo cumpliendo funciones operacionales de cabina.

: acreditar al menos 5 tramos de vuelo cumpliendo funciones operacionales de cabina. Cada 12 meses : entrenamiento formal de evacuación y ditching en maquetas de instrucción.

: entrenamiento formal de evacuación y ditching en maquetas de instrucción. Cada 12 a 24 meses : renovación de la Certificación Médica Aeronáutica Clase 2.

: renovación de la Certificación Médica Aeronáutica Clase 2. Cada 36 meses (3 años): verificación periódica de competencias con una prueba de pericia formal ante la autoridad aeronáutica o un evaluador acreditado.

Si el tripulante interrumpe su actividad, pierde la CMA o no acumula la experiencia reciente exigida, no puede ejercer funciones a bordo hasta que complete un programa de refresco técnico (recurrent training) y rehabilite sus certificaciones.

¿Dónde consultar información oficial?

Para consultas específicas, el sitio oficial de la Dirección General de Aeronáutica Civil mantiene información actualizada sobre licencias aeronáuticas, requisitos y trámites. El listado de Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC) certificados también está disponible en el portal institucional.