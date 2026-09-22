Lluvias de hasta 120 mm: Emiten "alarma" meteorológica por "precipitaciones intensas" en zonas de tres regiones del país

22 sept. 2026 - 12:34 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una "alarma" por "precipitaciones intensas con isoterma cero alta" para esta semana en zonas de tres regiones del país, alcanzando hasta 120 milímetros.

¿Dónde y cuándo se registrará el fenómeno?

De acuerdo al organismo, el evento se debe a un sistema frontal y se espera que se desarrolle entre la mañana del miércoles 23 y la mañana del jueves 24 de septiembre.

En cuanto a las zonas afectadas, estas varían dependiendo de cada región. A continuación, el detalle:

La Araucanía: Precordillera y cordillera

Precordillera y cordillera Los Ríos: Valle, precordillera y cordillera

Valle, precordillera y cordillera Los Lagos: Cordillera costa, precordillera y cordillera austral

Lluvias de hasta 120 milímetros

La Araucanía:

Precordillera: 80-120 mm

80-120 mm Cordillera: 80-120 mm

80-120 mm Isoterma cero: 2.800 m

Los Ríos:

Valle: 70-110 mm

70-110 mm Precordillera: 80-120 mm

80-120 mm Cordillera: 90-110 mm

90-110 mm Isoterma cero: 2.600 m

Los Lagos:

Cordillera costa: 70-110 mm

70-110 mm Precordillera: 90-120 mm

90-120 mm Cordillera austral: 90-120 mm

90-120 mm Isoterma cero: 2.300-2.700-2.400 m

¿Qué significa una alarma meteorológico según la DMC?

La DMC emite avisos meteorológicos cuando se pronostican "fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas".

Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado, además de cumplir las instrucciones de las autoridades y estar preparado para medidas extraordinarias.

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