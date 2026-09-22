Pronóstico de lluvia para este miércoles: Conoce las zonas donde se esperan precipitaciones

22 sept. 2026 - 06:40 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan lluvias en el país para este miércoles 23 de septiembre. En concreto, serán 8 regiones en donde se presentaría el fenómeno.

Zona insular

En el archipiélago de Juan Fernández, perteneciente a la región de Valparaíso, se registrarán chubascos aislados en la tarde y noche, que se extenderán hasta el viernes.

Zona centro

En Chillán, región de Ñuble, se esperan chubascos aislados desde la noche del miércoles hasta los próximos días.

En toda la región de Biobío lloverá de principio a fin.

En las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén también lloverá, en todo el territorio y desde la mañana hasta la noche.

En la región de Magallanes se esperan lluvias de forma intermitente durante el día. En Torres del Paine y Puerto Natales se dará el fenómeno en la mañana y tarde, pero en la madrugada caerán chubascos de nieve y aguanieve. En Punta Arenas, habrá precipitaciones desde las primeras horas del miércoles hasta la tarde.

¿Cómo estará el tiempo en Santiago?

En la Región Metropolitana no lloverá este miércoles. En el centro de Santiago se esperan extremas de 10°C y 20°C.

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