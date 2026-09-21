Los nuevos vehículos con calabozo que incorporará Carabineros para nueva comisaría en Maipú

21 sept. 2026 - 17:12 hrs.

¿Qué pasó?

Seis nuevos SUV con calabozo llegarán a Carabineros para equipar la nueva comisaría de La Farfana, en Maipú, Región Metropolitana. Se trata de vehículos Subaru Forester 2.5 AWD CVT XS ES, cuya compra fue adjudicada a Distribuidora de Vehículos Especiales (Divespec).

La adquisición forma parte de un proceso iniciado por Carabineros el 7 de octubre de 2025 en el portal Mercado Público, que contemplaba seis radiopatrullas sin calabozo, seis SUV policiales 4x4 con calabozo, seis motocicletas todoterreno y tres cuarteles móviles.

Seis SUV con calabozo

Según InfoDefensa, Divespec presentó una oferta de $274.725.435 por los seis Subaru Forester y obtuvo 88,50 puntos en la evaluación. La empresa cumplió con los requisitos administrativos y técnicos establecidos en las bases.

Los vehículos deberán ser entregados en un plazo de 60 días corridos desde la emisión de la orden de compra.

La misma empresa también se adjudicó la provisión de tres cuarteles móviles Maxus Deliver 9 Cargo L3H3, por $153.216.000. Su propuesta obtuvo 92,96 puntos y contempla el mismo plazo de entrega.

Saburu.cl

Las otras compras para la nueva comisaría

La línea correspondiente a las seis motocicletas todoterreno fue adjudicada a Honda Motor Chile, que ofreció seis Honda CRF300L Police por $62.844.432.

La propuesta obtuvo 99 puntos y las motocicletas deberán ser entregadas en un plazo máximo de 120 días corridos desde la emisión de la orden de compra.

Durante el proceso también se recibieron otras ofertas. Para los cuarteles móviles, Dikar propuso tres Maxus Deliver 9 Cargo L3H3 por $152.700.000, mientras que Grisolía y Compañía Limitada presentó una oferta por $137.670.000.

En las motocicletas, Inversiones Florencia Dunnage EIRL, en conjunto con Easy Rider Motorship, ofertó seis Kawasaki KLR 650 por $49.635.330.

En tanto, una propuesta de Motocicletas Honda Motor de Chile SpA fue rechazada administrativamente por no presentar el documento de garantía de seriedad de la oferta.

Radiopatrullas sin calabozo quedaron fuera

El proceso también contemplaba seis radiopatrullas sin calabozo, pero esa línea fue declarada desierta debido a que no se presentaron ofertas.

Considerando las tres líneas adjudicadas —SUV con calabozo, cuarteles móviles y motocicletas—, las compras alcanzan un monto total de $490.785.870.

Todo sobre Carabineros