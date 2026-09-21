Tres funcionarios por bus y con rol disuasivo: Lanzan plan piloto de Agentes Antievasión para transporte público en Santiago

21 sept. 2026 - 09:19 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes el Gobierno lanzó el Plan Piloto de Agentes Antievasión en los buses del transporte público de Santiago, iniciativa que durará un mes.

A la instancia asistieron el ministro de Transportes, Louis de Grange, y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

"Vamos a dar inicio a un plan piloto que tiene como objetivo principal enfrentar la evasión en el pago del pasaje en el transporte público de Santiago", señaló De Grange.

El secretario de Estado explicó que la evasión pasó de un promedio de 34,9% en el segundo semestre de 2025 a 37,4% durante el primer semestre de 2026.

"Para nosotros como gobierno es una prioridad enfrentar este comportamiento que es inaceptable", afirmó la autoridad.

¿Qué contempla el Plan Piloto de Agentes Antievasión?

El plan contempla un despliegue inicial de 30 fiscalizadores, cifra que llegará a 90 durante el primer mes.

Los agentes estarán concentrados en el recorrido 107, entre Peñalolén y Huechuraba, que atraviesa 13 comunas y registra cerca de 13 mil pasajeros diarios, con una tasa de evasión de 67%.

Habrá tres agentes por bus, uno en cada puerta. Vestirán de negro, utilizarán chalecos anticorte y estarán identificados como "Agente Antievasión".

Pese a que los agentes están preparados en seguridad, de forma similar a los guardias tácticos del Metro, no se enfrentarán a evasores violentos.

En concreto, los funcionarios tendrán una labor disuasiva e invitarán a todos los pasajeros a pagar su pasaje, así como a seguir los protocolos.

En caso de infracciones, podrán avisar a fiscalizadores del Ministerio de Transportes o a Carabineros, según indicó el Ejecutivo.

Si el plan piloto tiene resultados favorables, se podrían incorporar hasta 3 mil nuevos agentes antievasión al sistema de transporte público.