SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras fuerte temblor de magnitud 5,3 en la zona norte

21 sept. 2026 - 09:02 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la mañana de este lunes la posibilidad de un tsunami en las costas de nuestro país tras un sismo de magnitud 5,3 en la zona norte.

¿Qué dijo el SHOA tras el fuerte temblor?

"Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", indicó el organismo.

De acuerdo a los datos entregados por Sismología, el temblor se registró a las 08:48 horas, a 162 km al noroeste de Mejillones, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 10 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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