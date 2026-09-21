"No quiero que me dirijas la palabra": Faloon Larraguibel estalla contra Rai Cerda y Camila Nash en el mismo capítulo

21 sept. 2026 - 09:37 hrs.

Faloon Larraguibel será la figura central de una nueva entrega de Volverías con tu ex? 2. Según el adelanto oficial difundido por Mega, la exchica Yingo protagonizará dos enfrentamientos consecutivos que tensarán la convivencia en la casa del reality: primero con Rai Cerda, tras una desclasificación pública de Oriana Marzoli; después con Camila Nash, por un objeto personal que apareció donde no debía.

El episodio se emite este lunes 21 de septiembre por las pantallas de Mega, después de Reunión de Superados, y promete alta intensidad emocional en un reality que atraviesa una etapa marcada por rupturas, revelaciones y alianzas que se rompen a mitad de convivencia.

El adelanto muestra que las diferencias entre parejas y examigos escalarán a discusiones frontales, con citas textuales que dejan poco margen a la reconciliación en el corto plazo.

Oriana Marzoli desclasifica a Rai Cerda: "Me escribías por Instagram"

El primer conflicto que sacudirá a Faloon Larraguibel se detonará por una intervención de Oriana Marzoli, quien opinará sin filtros sobre la relación entre Rai Cerda y la exchica Yingo. La española lanzará un cuestionamiento directo sobre las dudas que Faloon expresó respecto a continuar el vínculo dentro del reality.

Marzoli irá más allá y revelará una interacción previa con Rai Cerda que hasta ahora no había aparecido en pantalla. "Cuando tú ligabas conmigo, eras un chico muy echado para delante", disparará la venezolana, según el adelanto oficial, agregando que el ingeniero le escribía por Instagram.

La revelación posiciona a Oriana Marzoli como catalizadora involuntaria del quiebre entre Rai y Faloon, y suma otro capítulo a la seguidilla de desclasificaciones que han marcado la convivencia en estas semanas.

La reacción de Faloon: "No quiero que me dirijas la palabra"

Frente al escenario que se dibuja tras la intervención de Marzoli, Rai Cerda intentará contener la situación con su expareja. El ingeniero le dirá a Faloon Larraguibel que estas son precisamente las situaciones a las que sabían que se enfrentarían al ingresar al reality, y que su objetivo es que ambos salgan juntos de la experiencia.

La animadora no estará dispuesta a dialogar. "No quiero que me dirijas la palabra", le responderá Faloon, cortando de plano la conversación y marcando un quiebre que, al menos en el adelanto, se ve difícil de reparar en el corto plazo.

El corte comunicacional deja a Rai Cerda expuesto a una dinámica que ha desgastado a otras parejas del reality: quedar en la casa sin canal de conversación con quien fue el motivo original de su ingreso al programa.

El vaporizador bajo la almohada: el choque de Faloon con Camila Nash

El segundo frente que enfrentará Faloon Larraguibel en el mismo capítulo tendrá un origen doméstico y un desenlace confrontacional. Según el adelanto, la exchica Yingo extraviará un vaporizador personal que, de manera inesperada, aparecerá bajo la almohada de Camila Nash.

El hallazgo detonará teorías dentro de la casa y una conversación tensa entre ambas. Camila Nash reaccionará con dureza al ser consultada por Faloon: "¿Qué piensas, que me quiero robar tus cag... de vapos?", le lanzará, según la transcripción difundida por Mega.

La discusión escalará con cuestionamientos cruzados. El adelanto deja abierta la pregunta de si el intercambio superará los límites del rifirrafe habitual y derivará en una ruptura de mayor calado dentro del grupo de convivencia.

Qué se juega Faloon Larraguibel esta semana en el reality

La doble exposición del capítulo posiciona a Faloon Larraguibel como el eje narrativo de esta nueva semana en Volverías con tu ex? 2. En el episodio previo, la exchica Yingo había estallado contra Luis Mateucci y había revelado el motivo por el que utilizaba un cuello ortopédico, sumando otro capítulo a una participación cargada de conflictos personales.

El desenlace de ambas peleas —la ruptura conversacional con Rai Cerda y la escalada con Camila Nash— podría condicionar tanto la permanencia de Faloon en el programa como el destino del vínculo con el ingeniero, motivo original de su ingreso al reality de Mega.

El capítulo del lunes 21 de septiembre se emite después de Reunión de Superados y sus capítulos completos están disponibles en Disney+ y Mega Go. La confirmación de si el corte con Rai Cerda es definitivo, o si el episodio del vaporizador deriva en una ruptura mayor con Camila Nash, quedará sellada esta noche.

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