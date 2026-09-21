A dos meses de la muerte de actor: La decisión de Ignacio Kliche sobre la gran colección de libros de su padre Fernando

21 sept. 2026 - 08:58 hrs.

¿Qué pasó?

A dos meses del fallecimiento de Fernando Kliche, uno de sus hijos, Ignacio, quiso honrar su memoria con un especial gesto.

Para ello, regalará parte de los libros que pertenecieron al actor.

"Son cientos y cientos de libros que conservaba en su casa. Tenía una biblioteca en el living, otra en un escritorio, en su pieza, muchos tomos en cajas y al menos unos 50 en su velador", contó Ignacio sobre su padre. Y agregó: "Su fascinación era la lectura y leía varios libros a la vez mientras tomaba un mate en casa".

La gran pasión de Fernando Kliche por la lectura

Según cuenta Ignacio, el actor aprovechaba sus viajes para ampliar su biblioteca, incluso asumiendo un costo adicional por el sobrepeso de su equipaje.

Además, era común verlo quedarse leyendo hasta altas horas de la noche leyendo. En algunas ocasiones, incluso se despertaba durante la madrugada para continuar con algún libro, iluminado únicamente por la lámpara de su velador.

"Nunca conocí a nadie con una pasión tan grande por aprender", reflexiona sobre su padre.

El propio Ignacio también ha incursionado en el mundo de los libros y ha realizado distintas publicaciones, entre ellas "¡Despierta! Por el planeta".

¿Cómo se regalarán los libros de Fernando Kliche?

Ignacio definió que regalará libros al azar entre las personas que se los soliciten a través de sus redes sociales, @fernandokliche en Instagram. Aunque todavía no ha entregado mayores detalles sobre cómo se realizará la dinámica, adelantó que espera concretarla durante los próximos días.

Esto se debe a que, actualmente, Ignacio se encuentra en Montevideo, Uruguay, junto a su familia, participando de una actividad dieciochera organizada por la Embajada de Chile en dicho país.

Sobre los libros de Fernando Kliche, Ignacio cuenta que se puede encontrar una amplia variedad de autores y géneros:

"Su gusto era muy variado: filósofos griegos como Aristóteles, autores romanos al estilo de Séneca, biografías de artistas, obras de teatro, historia, de pintura porque él era también dibujante, clásicos, etcétera. Era un apasionado de grandes escritores como Franz Kafka y Fiódor Dostoievski, pero uno de sus favoritos era Dante Alighieri. Amaba la Divina Comedia. Hasta escribió análisis sobre esa enorme obra".