"Nunca más sentí dolor y no me operé": Maca Ramis da nuevo giro a su vida a los 51 años con emprendimiento deportivo

20 sept. 2026 - 12:19 hrs.

A sus 51 años, Macarena Ramis está dando un nuevo paso en su relación con el deporte. En los próximos días inaugurará su propio estudio de la disciplina de moda "lagree", método de entrenamiento de alta intensidad y bajo impacto.

La comunicadora, que participó en distintos programas de televisión, lleva tres años como instructora de pilates. Ahora también asumirá el rol de profesora en su nuevo emprendimiento.

Su relación con el deporte

Según reveló a LUN, el deporte adquirió un significado especial después de enfrentar problemas físicos y acompañar a sus padres durante sus complicaciones de salud.

Hace cerca de ocho años le detectaron una hernia cervical y otra lumbar: "Cuando me encontraron estas hernias, apenas me podía agachar, me paseaba en las noches por el dolor; fue muy desesperante”.

En lugar de operarse, siguió el consejo de un entrenador y comenzó a trabajar en aumentar su musculatura: "Cuento corto, me funcionó maravilloso. Nunca más sentí dolor y no me operé".

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Su experiencia también cambió su manera de entender el ejercicio. "Más que lograr cambios estéticos, se logran cambios con respecto a la salud", sostuvo.

El deterioro físico que vio en sus padres reforzó esa convicción. "A mí eso me pegó superfuerte", señaló al medio, y agregó que "me siento cómoda, porque me puedo mover, porque puedo hacer de todo y no tengo problemas físicos de ningún tipo. Quiero poder estar con mis hijas en todas”.

"A la gente que le gusta el deporte va a encontrar un espacio súper atractivo"

Su llegada al pilates comenzó por curiosidad. Tras certificarse en distintas modalidades, instaló hace tres años un pequeño estudio de "pilates reformer" en su casa.

El año pasado, durante un viaje a Estados Unidos, conoció el "lagree" y quedó encantada. Luego buscó lugares para practicarlo en otros viajes y, en marzo, viajó a Ciudad de México para certificarse.

"Creo que a la gente que le gusta el deporte va a encontrar un espacio superatractivo acá”, afirma sobre su nuevo proyecto. Para concretarlo, cuenta con el apoyo de su marido, quien es su socio, y de su hija Emilia, estudiante de "global business", que la ayudó a elaborar el plan de negocios.

"Estoy muy agradecida por las oportunidades que te da la vida. Sigo con ganas de hacer cosas, con ganas de cambiar el rumbo, y eso me hace muy feliz", expresó.