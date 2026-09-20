"Gracias por tanto cariño": Daniel Fuenzalida tras la muerte de su hermano a los 59 años

20 sept. 2026 - 10:19 hrs.

Ayer sábado 19 de septiembre fue un día muy especial y triste para Daniel "Huevo" Fuenzalida. Y es que a través de sus redes sociales, comunicó la muerte de su hermano, Luis, a los 59 años.

“Un beso al cielo hermano, todo muy rápido que no me convenzo aún, quedo con la tranquilidad de que te encontrarás con los papás en ese plano”, escribió en ese momento el conductor de TV, quien también recordó las peleas que tenían cuando eran niños y el gusto de su hermano por la música metal.

A lo anterior se sumó la despedida que le dieron desde el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, donde fue Bombero Honorario e integrante de la Octava Compañía.

¿Qué dijo ahora Daniel Fuenzalida?

Pasadas las horas más duras, el exExtra Jóvenes publicó una historia desde Concón, Viña del Mar.

En ella, junto con una foto del atardecer en la región de Valparaíso, agregó escuetamente: "Buenas noches, gracias por tanto cariño"

Cabe consignar que se desconocen las causas de la muerte de Luis Fuenzalida, pero en una publicación de Bomberos se reportó que falleció "tras su lucha contra una enfermedad".

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